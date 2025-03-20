Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 411,2 млрд руб.

20 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 марта по данным на начало операционного дня выросло до 411,2 млрд руб.

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Американская криптовалютная биржа Kraken договорилась о покупке площадки для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд, говорится в пресс-релизе покупателя. Kraken называет сделку крупнейшей в истории объединения криптовалютных и традиционных финансовых... Kraken называет сделку крупнейшей в истории объединения криптовалютных и традиционных финансовых... читать дальше

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Экономика Латвии и Эстонии в 2025 году вырастут в пределах 1,4%, в Литве рост будет более активным - 2,5%, свидетельствуют данные мартовского макроэкономического исследования банка Luminor, опубликованного на его сайте. Luminor понизил прогноз экономического роста в... Luminor понизил прогноз экономического роста в... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал депутатский законопроект, который позволяет субъектам МСП, а также самозанятыми требовать от банков предоставления кредитных каникул сроком до шести месяцев раз в пять лет, независимо от их финансового положения. Отзыв... Отзыв... читать дальше

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Цены на нефть прибавляют более 1,4% в четверг на информации об ужесточении Вашингтоном санкций в отношении поставок иранской нефти. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 мск составляет $71,77 за баррель, что на... Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 мск составляет $71,77 за баррель, что на... читать дальше

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РФ в январе-феврале этого года экспортировала в Китай пшеницы на $1,3 млн, что в 9 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $11,3 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В феврале в годовом выражении экспорт... В феврале в годовом выражении экспорт... читать дальше

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Граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания в России, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября текущего года. Соответствующий указ подписан президентом РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой... Соответствующий указ подписан президентом РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой... читать дальше

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Министерство финансов США в четверг объявило о расширении санкционного списка, которое затронуло зарубежные компании, связанные с Ираном. В частности, в SDN List Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов включены 13 компаний из КНР (в том... В частности, в SDN List Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов включены 13 компаний из КНР (в том...

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому иностранцы и апатриды могут осуществлять в РФ трудовую деятельность без патента при прохождении дактилоскопии и медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания. Документ, опубликованный на... Документ, опубликованный на... читать дальше

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ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК, входит в группу "ЛУКОЙЛ") в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 16,3 млрд рублей, что на 3,4% больше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности предприятия. Выручка... Выручка... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8214,88 (+155,22) руб./грамм; на серебро - 92,04 (+1,25) руб./грамм; на платину - 2694,38 (+28,07) руб./грамм; на палладий - 2612,98 (+39,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 92,4633 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 163,76 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 84,3955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,68 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы слабо снижаются в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск в четверг опустился на 30,81 пункта (0,07%) и составил 41933,82 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск в четверг опустился на 30,81 пункта (0,07%) и составил 41933,82 пункта. Значение S&P 500 снизилось на 5,58 пункта (0,1%) - до... Значение S&P 500 снизилось на 5,58 пункта (0,1%) - до... читать дальше

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0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-920 на 14 млрд 386,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале увеличились на 4,2% относительно предыдущего месяца - до 4,26 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В январе, по пересмотренным данным, продажи составили 4,09... В январе, по пересмотренным данным, продажи составили 4,09... читать дальше

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Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект, который предлагает запретить кредиторам начислять штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не получили наследство в виде долга. Документ (N532254-8) был... Документ (N532254-8) был... читать дальше

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