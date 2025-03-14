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14 марта 2025 года 17:29
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 марта
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14 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8181,96 (+36,79) руб./грамм; на серебро - 91,2 (-0,78) руб./грамм; на платину - 2701,6 (-41,49) руб./грамм; на палладий - 2599,81 (-56,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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