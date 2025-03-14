ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 марта в размере 85,5694 руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 марта, составляет 85,5694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 104,96 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58951,606 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 788,609 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,14 коп. и составил 11,7903 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6785 руб., максимальный - 11,87 руб. Было заключено 65426 сделок. Объем торгов составил 96817,54 млн... Минимальный курс юаня составил 11,6785 руб., максимальный - 11,87 руб. Было заключено 65426 сделок. Объем торгов составил 96817,54 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индикаторов на 2,4-3,6% на ожиданиях урегулирования российско-украинского конфликта после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности обсуждать прекращение боевых действий на Украине с условием, что оно должно привести к... читать дальше

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"Русал" заключил соглашение с индийскими компаниям Pioneer и KCap о покупке глиноземного предприятия Pioneer Aluminium Industries Limited мощностью 1,5 млн тонн в год, сообщила российская компания. "Дочка" "Русала" в три этапа приобретет до 50% Pioneer, в т.ч. на первом... "Дочка" "Русала" в три этапа приобретет до 50% Pioneer, в т.ч. на первом... читать дальше

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Совет ЕС объявил в пятницу, что согласовал свою позицию для переговоров с Европарламентом по введению заградительных пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России и Белоруссии. Речь идет о подготовке регламента ЕС, который "введет пошлины на... Речь идет о подготовке регламента ЕС, который "введет пошлины на... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 19 марта снизится на 1,7%, до 2,403 тыс. рублей с 2 тыс. 444,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится до 761,9 рубля с 874,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 803,6 рубля с 1 тыс.... Пошлина на ячмень снизится до 761,9 рубля с 874,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 803,6 рубля с 1 тыс.... читать дальше

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Главы МИД стран G7 на встрече в Канаде обсудили возможность введения дополнительных санкций против РФ в случае ее отказа от перемирия с Украиной, говорится в опубликованном в пятницу заявлении "группы семи". "Мы призвали Россию также согласиться на перемирие и на полную... "Мы призвали Россию также согласиться на перемирие и на полную... читать дальше

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Производство рафинированного олова в мире в 2024 году сократилось на 2,7% - до 371,2 тыс. тонн, по предварительным данным Международной ассоциации олова (ITA). На десять компаний пришлось почти 63% глобального производства металла. В совокупности они нарастили выпуск на... На десять компаний пришлось почти 63% глобального производства металла. В совокупности они нарастили выпуск на... читать дальше

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Совет ЕС объявил в пятницу о своем решении продлить до 15 сентября 2025 года санкции против лиц, которых в Евросоюзе считают ответственными "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". "Действующие ограничительные меры... "Действующие ограничительные меры... читать дальше

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"Семейная ипотека" будет распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов, новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года, говорится в материалах на сайте Минфина России. Купить квартиру на вторичном рынке на льготных... Купить квартиру на вторичном рынке на льготных... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между РФ и Венесуэлой в ходе его визита в Россию в любое удобное для него время. "Полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и... "Полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2025 года вырос на 8,0% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-феврале 2025 года реальный эффективный... В январе-феврале 2025 года реальный эффективный...

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Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти растеряли часть роста, достигнутого ранее на торгах пятницу, но остаются в плюсе, получая поддержку от ослабления ожиданий скорого урегулирования российско-украинского конфликта. Предположения инвесторов о том, что... Предположения инвесторов о том, что... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,27 коп. и составил 11,7889 руб. Минимальный курс юаня составил 11,657 руб., максимальный - 11,85 руб. Было заключено 10443 сделки. Объем торгов составил 24997,78 млн... Минимальный курс юаня составил 11,657 руб., максимальный - 11,85 руб. Было заключено 10443 сделки. Объем торгов составил 24997,78 млн...

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Президент США Дональд Трамп, говоря о продуктивных контактах в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным, имел в виду не себя, а своего спецпосланника Стива Уиткоффа, заявила в пятницу представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "С Путиным поговорил Стив Уиткофф", -... "С Путиным поговорил Стив Уиткофф", -... читать дальше

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Общие премии страховщиков РФ в 2024 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 63% и составили 3,7 трлн рублей, согласно данным статистики Банка России. "Основным драйвером рынка стало страхование жизни, премии по которому достигли рекордных значений за всю... "Основным драйвером рынка стало страхование жизни, премии по которому достигли рекордных значений за всю... читать дальше

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