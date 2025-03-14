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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4339,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3391,19 млрд руб.
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14 марта 2025 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4339,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3391,19 млрд руб.
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14 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 марта составили по Российской Федерации 4339,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4114 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4438,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4225,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 марта составили 3391,19 млрд руб. против 3331,17157 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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