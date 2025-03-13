Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 759,4 млрд руб.

13 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 марта по данным на начало операционного дня выросло до 759,4 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58162,997 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 877,060 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,16 коп. и составил 11,8717 руб. Минимальный курс юаня составил 11,795 руб., максимальный - 12,017 руб. Было заключено 84618 сделок. Объем торгов составил 99254,89 млн... Минимальный курс юаня составил 11,795 руб., максимальный - 12,017 руб. Было заключено 84618 сделок. Объем торгов составил 99254,89 млн...

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Российские власти в закрытом режиме начали переговоры о возможном возвращении на внутренний рынок отдельных западных компаний, при этом возврат будет производиться с условием, что те ниши, которые уже заняты российскими компаниями, останутся за ними, заявил президент РФ Владимир... читать дальше

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Цена золота обновила рекордный максимум на торгах в четверг на фоне продолжающегося ухода инвесторов от рисков. Эскалация напряженности в сфере внешней торговли способствует увеличению спроса на наиболее надежные активы, включая золото, пишет Trading... Эскалация напряженности в сфере внешней торговли способствует увеличению спроса на наиболее надежные активы, включая золото, пишет Trading... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне распродаж в ожидании реакции России на итоги американо-украинских переговоров и заявленные предложения по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины - инвесторы сомневаются в его скором завершении. В Азии в четверг... В Азии в четверг... читать дальше

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Глава Минфина США Скотт Бессент вновь напомнил о готовности существенно ужесточить санкции в отношении России, если это будет нужно для урегулирования украинского конфликта. "Если взять шкалу от нуля до десяти, я думаю, санкции администрации (экс-президента США Джо)... "Если взять шкалу от нуля до десяти, я думаю, санкции администрации (экс-президента США Джо)... читать дальше

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Число компаний, которые интересуются выходом на IPO, растет, но сдерживающими факторами выступают сохранение ключевой ставки на высоком уровне и повышенная волатильность на рынке, заявила директор департамента по работе с эмитентами "Московской биржи" Наталья... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств законопроект, предусматривающий включение электронных денежных средств (ЭДС) в систему страхования вкладов, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа. По словам собеседника... По словам собеседника... читать дальше

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Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти продолжают снижаться. Давление на котировки оказывает обеспокоенность последствиями эскалации торговых войн. Инвесторы опасаются, что ухудшение условий международной торговли может негативно отразиться на экономическом росте... Давление на котировки оказывает обеспокоенность последствиями эскалации торговых войн. Инвесторы опасаются, что ухудшение условий международной торговли может негативно отразиться на экономическом росте... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "РусГидро" по МСФО в 2024 г. составил 61,16 млрд руб. против чистой прибыли 32,1 млрд руб. в 2023 г., говорится в отчете компании. EBITDA выросла на 14,2%, до 150,81 млрд руб. Выручка составила 579,82 млрд руб. (+13,6%). Консенсус-прогноз, составленный... Консенсус-прогноз, составленный... читать дальше

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Минпромторг и Минэнерго РФ должны будут согласовать баланс спроса и производства энергетического оборудования до 2042 года, говорится в сообщении правительства по итогам совещания по развитию энергомашиностроения, которое провели первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,21 коп. и составил 11,8816 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7915 руб., максимальный - 12,0115 руб. Было заключено 10887 сделок. Объем торгов составил 22063,22... Минимальный курс юаня составил 11,7915 руб., максимальный - 12,0115 руб. Было заключено 10887 сделок. Объем торгов составил 22063,22...

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Доказанные запасы углеводородов "НОВАТЭКа" на конец 2024 года по стандартам SEC составили 17,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с 17,6 млрд бнэ на конец 2023 года, говорится в отчетности компании. Доказанные запасы газа не изменились и составили 2,43... Доказанные запасы газа не изменились и составили 2,43...

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Сбор зерна в РФ в 2024 году с учетом новых регионов составил 128,1 млн тонн (в чистом весе). Такие данные приведены в подготовленном Минсельхозом проекте ежегодного доклада президенту РФ о состоянии продовольственной безопасности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый... Такие данные приведены в подготовленном Минсельхозом проекте ежегодного доклада президенту РФ о состоянии продовольственной безопасности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый... читать дальше

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В Евросоюзе считают, что санкции ЕС в отношении России дают ожидаемый результат, идет работа над 17-м санкционным пакетом, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас. "Санкции в отношении России против организаций и... "Санкции в отношении России против организаций и... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8145,17 (+21,87) руб./грамм; на серебро - 91,98 (+1,33) руб./грамм; на платину - 2743,09 (+5,52) руб./грамм; на палладий - 2656,76 (+8,31) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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