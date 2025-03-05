Запасы нефти в США выросли за период с 21 февраля по 28 февраля на 3614 тыс. баррелей, бензина - упали на 1433 тыс. баррелей

5 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 3614 тыс. баррелей - до 433,775 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1433 тыс. баррелей и составили 246,838 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1318 тыс. баррелей, достигнув 119,154 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

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Потребительские цены на бензин в России с 25 февраля по 3 марта выросли на 0,19% после повышения на 0,08% с 18 по 24 февраля и на 0,21% с 11 по 17 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 3 марта выросли на 1,21% (общая... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в январе в годовом выражении увеличился на 5,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 4,8%. По сравнению с динамикой за... По сравнению с динамикой за... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в феврале 2025 года остался на уровне предыдущего месяца - минус 1,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в январе 2025 года индекс оценивался на уровне минус 1,1%, в декабре... Ранее в январе 2025 года индекс оценивался на уровне минус 1,1%, в декабре... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2025 года вырос на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 7,5% в декабре 2024 года, на 3,6% в ноябре, 3,8% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Индекс... Индекс... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2024 года составил 11,3% в годовом выражении после повышения на 7,3% в ноябре, на 7,2% в октябре, на 8,4% в сентябре, 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,51 коп. и составил 12,2789 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1835 руб., максимальный - 12,353 руб. Было заключено 66072 сделки. Объем торгов составил 104445,44... Минимальный курс юаня составил 12,1835 руб., максимальный - 12,353 руб. Было заключено 66072 сделки. Объем торгов составил 104445,44...

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Предприятия РФ в 2024 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей, что на 6,9% меньше по сравнению с показателем 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в декабре сальдированная... В том числе в декабре сальдированная... читать дальше

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Безработица в России в январе 2025 года впервые с декабря 2023 года повысилась, поднявшись до 2,4% после того, как три месяца подряд, с октября по декабрь 2024 года, удерживалась на историческом минимуме в 2,3% (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из... читать дальше

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Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 3 марта составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%,... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%,... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в феврале 2025 года возросла на 1,2%, до 118,0 трлн рублей на 1 марта, после снижения в январе на 0,6%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. При этом годовой темп... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале вырос до 53,5 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 52,6 пункта, по данным Trading Economics.... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает индексацию внутренних цен на минеральные удобрения возможной, если необходимость повышения будет обоснована. Как заявил журналистам глава ведомства Максим Шасколький, в числе факторов, которые будет учитываться при принятии... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3614 тыс. баррелей - до 433,775 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1433 тыс. баррелей и составили 246,838 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду подъемом. Инвесторы оценивают корпоративные новости, а также новые заявления о внешнеторговой политике США. Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск увеличился на 0,1% и составлял 42560,94 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск увеличился на 0,1% и составлял 42560,94 пункта. Значение... Значение... читать дальше

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Правительство РФ прорабатывает меры по стимулированию производства риса, механизмы поддержки рыбной отрасли. "Прорабатываем меры по стимулированию производства риса за счет открытия высокорентабельных экспортных рынков", - сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании... читать дальше

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