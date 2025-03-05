Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -80,4 млрд руб.

5 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 марта по данным на начало операционного дня выросло до -80,4 млрд руб.

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Потребительские цены на бензин в России с 25 февраля по 3 марта выросли на 0,19% после повышения на 0,08% с 18 по 24 февраля и на 0,21% с 11 по 17 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 3 марта выросли на 1,21% (общая... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в январе в годовом выражении увеличился на 5,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 4,8%. По сравнению с динамикой за... По сравнению с динамикой за... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в феврале 2025 года остался на уровне предыдущего месяца - минус 1,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в январе 2025 года индекс оценивался на уровне минус 1,1%, в декабре... Ранее в январе 2025 года индекс оценивался на уровне минус 1,1%, в декабре... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2025 года вырос на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 7,5% в декабре 2024 года, на 3,6% в ноябре, 3,8% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Индекс... Индекс... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2024 года составил 11,3% в годовом выражении после повышения на 7,3% в ноябре, на 7,2% в октябре, на 8,4% в сентябре, 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,51 коп. и составил 12,2789 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1835 руб., максимальный - 12,353 руб. Было заключено 66072 сделки. Объем торгов составил 104445,44... Минимальный курс юаня составил 12,1835 руб., максимальный - 12,353 руб. Было заключено 66072 сделки. Объем торгов составил 104445,44...

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Предприятия РФ в 2024 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей, что на 6,9% меньше по сравнению с показателем 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в декабре сальдированная... В том числе в декабре сальдированная... читать дальше

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Безработица в России в январе 2025 года впервые с декабря 2023 года повысилась, поднявшись до 2,4% после того, как три месяца подряд, с октября по декабрь 2024 года, удерживалась на историческом минимуме в 2,3% (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из... читать дальше

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Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 3 марта составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%,... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%,... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в феврале 2025 года возросла на 1,2%, до 118,0 трлн рублей на 1 марта, после снижения в январе на 0,6%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. При этом годовой темп... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале вырос до 53,5 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 52,6 пункта, по данным Trading Economics.... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает индексацию внутренних цен на минеральные удобрения возможной, если необходимость повышения будет обоснована. Как заявил журналистам глава ведомства Максим Шасколький, в числе факторов, которые будет учитываться при принятии... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3614 тыс. баррелей - до 433,775 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1433 тыс. баррелей и составили 246,838 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду подъемом. Инвесторы оценивают корпоративные новости, а также новые заявления о внешнеторговой политике США. Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск увеличился на 0,1% и составлял 42560,94 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск увеличился на 0,1% и составлял 42560,94 пункта. Значение... Значение... читать дальше

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Правительство РФ прорабатывает меры по стимулированию производства риса, механизмы поддержки рыбной отрасли. "Прорабатываем меры по стимулированию производства риса за счет открытия высокорентабельных экспортных рынков", - сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании... читать дальше

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