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27 февраля 2025 года 17:52

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 февраля

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27 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8179,41 (+75,88) руб./грамм; на серебро - 89,42 (+0,61) руб./грамм; на платину - 2737,75 (+60,75) руб./грамм; на палладий - 2619,33 (+30,73) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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