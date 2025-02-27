Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 февраля

27 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 28 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8179,41 (+75,88) руб./грамм; на серебро - 89,42 (+0,61) руб./грамм; на платину - 2737,75 (+60,75) руб./грамм; на палладий - 2619,33 (+30,73) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60200,397 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1102,161 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19,32 коп. и составил 11,9591 руб. Минимальный курс юаня составил 11,85 руб., максимальный - 12,16 руб. Было заключено 104953 сделки. Объем торгов составил 125591,4 млн... Минимальный курс юаня составил 11,85 руб., максимальный - 12,16 руб. Было заключено 104953 сделки. Объем торгов составил 125591,4 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ожидания пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на... читать дальше

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Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) ужесточила требования к листингу небольших компаний на американских фондовых биржах после того, как многие из них стали инструментами ценового манипулирования, что привело к большим потерям для инвесторов, пишет Financial... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2024 г. составил 13,4 млрд руб. против чистой прибыли 32,67 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка составила выросла на 12% - до 242,88 млрд руб. EBITDA выросла на 21%, до 137 млрд руб., сообщила... читать дальше

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Рыбаки РФ, по данным на 24 февраля, выловили 787,5 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 6,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 669,2 тыс. тонн, что... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 669,2 тыс. тонн, что... читать дальше

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Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re AG, одна из крупнейших в отрасли, увеличила чистую прибыль сильнее собственного прогноза в 2024 году и ожидает ее роста по итогам 2025 года. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем году выросла на 3% и... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются без единой динамики в начале торгов в четверг, участники рынка оценивают макроэкономические статданные и корпоративные отчетности, а также заявления президента США Дональда Трампа по поводу импортных пошлин. Министерство торговли... Министерство торговли... читать дальше

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Ozon банк в 2025 году планирует начать выпуск кредитных карт для физлиц, сообщил гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян. "В этом году мы будем запускать кредитную карту и будем активно развиваться в этом направлении, в том числе", - сказал Овасапян в четверг в ходе... "В этом году мы будем запускать кредитную карту и будем активно развиваться в этом направлении, в том числе", - сказал Овасапян в четверг в ходе... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,37 коп. и составил 11,9428 руб. Минимальный курс юаня составил 11,849 руб., максимальный - 12,15 руб. Было заключено 34588 сделок. Объем торгов составил 59677,97... Минимальный курс юаня составил 11,849 руб., максимальный - 12,15 руб. Было заключено 34588 сделок. Объем торгов составил 59677,97...

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ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8179,41 (+75,88) руб./грамм; на серебро - 89,42 (+0,61) руб./грамм; на платину - 2737,75 (+60,75) руб./грамм; на палладий - 2619,33 (+30,73) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 87,6967 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 176,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 92,0362 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 185,36 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американская Papa John''s International, владеющая сетью пиццерий, в четвертом квартале минувшего финансового года сократила чистую прибыль и выручку, однако скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая... читать дальше

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Минпромторг проработает вопросы "обеления" российского рынка автокомпонентов и усиления его тарифной защиты в рамках поиска баланса между импортом и локальным производством, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Глава Минпромторга в четверг... Глава Минпромторга в четверг... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 22 тыс. - до 242 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это максимум с декабря прошлого года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель... читать дальше

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