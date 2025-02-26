Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 февраля

26 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 27 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8103,53 (-62,62) руб./грамм; на серебро - 88,81 (-1,74) руб./грамм; на платину - 2677 (-21,93) руб./грамм; на палладий - 2588,6 (-68,55) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61302,557 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1030,580 млрд руб., или на...

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Производство первичного алюминия в РФ в январе 2025 года увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. По сравнению к декабрем выпуск алюминия в январе сократился на 8,9%. По сравнению к декабрем выпуск алюминия в январе сократился на 8,9%.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,45 коп. и составил 11,7659 руб. Минимальный курс юаня составил 11,625 руб., максимальный - 11,993 руб. Было заключено 131899 сделок. Объем торгов составил 177790,21... Минимальный курс юаня составил 11,625 руб., максимальный - 11,993 руб. Было заключено 131899 сделок. Объем торгов составил 177790,21...

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Добыча природного газа в РФ в январе 2025 года составила 62,5 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем в январе 2024 года (65,201 млрд куб. м), сообщил Росстат. В то же время этот результат заметно превосходит показатель января 2023 года (61 млрд куб. м). Привычная для... Привычная для... читать дальше

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Цены на бананы в РФ за неделю с 18 по 24 февраля повысились на 2%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились в 3,3 раза - с 0,6%. По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились в 3,3 раза - с 0,6%. В целом цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 18 по 24 февраля повысились на 1%,... В целом цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 18 по 24 февраля повысились на 1%,... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец января 2025 года составила 370,5 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 522,2 млн рублей, или в 2,4 раза, сообщил в среду Росстат. Относительно конца января 2024 года долги по... Относительно конца января 2024 года долги по... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 февраля выросли на 0,08% после повышения на 0,21% с 11 по 17 февраля и на 0,06% с 4 по 10 февраля, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 24 февраля выросли на 1,02% (общая инфляция за этот период... По отношению к началу года цены к 24 февраля выросли на 1,02% (общая инфляция за этот период... читать дальше

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Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года. Как сообщил Росстат в среду, на минувшей неделе (с 18 по 24 февраля) масло подешевело на 0,1%. Неделей ранее еще был отмечен рост на 0,1%. Как сообщил Росстат в среду, на минувшей неделе (с 18 по 24 февраля) масло подешевело на 0,1%. Неделей ранее еще был отмечен рост на 0,1%. Снижение цен произошло впервые с сентября... Снижение цен произошло впервые с сентября... читать дальше

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Цены производителей на дизельное топливо в январе 2025 года снизились на 6,0% по сравнению с предыдущим месяцем после понижения на 3,3% в декабре 2024 года и на 1,1% в ноябре, сообщил Росстат. Ранее ДТ дорожало на 2,5% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 1,2% в августе,... Ранее ДТ дорожало на 2,5% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 1,2% в августе,... читать дальше

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Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%. Из... Из... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением из-за фиксации прибыли игроками в отсутствие новостей о дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; также давление оказали опасения сохранения жесткой... читать дальше

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Ирак в январе экспортировал 103,34 млн тонн нефти, сообщило министерство нефти страны со ссылкой на данные государственной компании по сбыту нефти (SOMO). В среднесуточном выражении данный объем составляет 3,33 млн б/с. В среднесуточном выражении данный объем составляет 3,33 млн б/с. В декабре Ирак поставил за рубеж 101,03... В декабре Ирак поставил за рубеж 101,03... читать дальше

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Один из крупнейших в стране транспортно-логистических операторов "Деловые линии" по итогам 2024 года отмечает рост спроса на международные доставку грузов в РФ в 1,5 раза по сравнению с показателем предыдущего года, сообщила пресс-служба компании. Средний тоннаж... Средний тоннаж... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2332 тыс. баррелей - до 430,161 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 369 тыс. баррелей и составили 248,271 млн... читать дальше

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Представители "Газпром нефти Бадра" и Midland Oil Company провели переговоры на полях российско-иракской межправительственной комиссии (МПК) по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны подписали протокол по итогам встречи. Детали... Стороны подписали протокол по итогам встречи. Детали... читать дальше

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Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 5 базисных пунктов на прошлой неделе, до самого низкого значения с начала текущего года. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним... Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним... читать дальше

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