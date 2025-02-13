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13 февраля 2025 года 17:58

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 февраля

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13 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8462,62 (-292,28) руб./грамм; на серебро - 92,97 (-2,97) руб./грамм; на платину - 2900,38 (-84,04) руб./грамм; на палладий - 2853,55 (-118,77) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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