Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 680,1 млрд руб.

13 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 680,1 млрд руб.

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Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, сократила выручку в четвертом квартале 2024 года на 0,1%. Как отмечается в сообщении компании, ее оборот в октябре-декабре составил 14,16 млрд евро. Как отмечается в сообщении компании, ее оборот в октябре-декабре составил 14,16 млрд евро. При этом объемы продаж в натуральном... При этом объемы продаж в натуральном... читать дальше

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Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, планирует уволить до 20% работников по всему миру в рамках программы по сокращению расходов, направленной на упрощение структуры бизнеса, повышение его эффективности и конкурентоспособности. Программа предполагает... Программа предполагает... читать дальше

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Индекс цен гособлигаций RGBI, являющийся основным ценовым индикатором сектора облигаций федерального займа (ОФЗ), вырос в начале торгов на Московской бирже на 3,87%, до 107,41 пункта, на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося накануне телефонного разговора... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 12 февраля на 5,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... читать дальше

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Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, по итогам 2024 года сократила чистую прибыль на 2,9%, выручку - на 1,8%. Как сообщается в пресс-релизе компании, в прошлом году она получила чистую прибыль в размере 10,88... Как сообщается в пресс-релизе компании, в прошлом году она получила чистую прибыль в размере 10,88... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 680,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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"СПБ биржа" с 14 февраля увеличит количество ценных бумаг российских компаний, доступных для сделок по субботам и воскресеньям и в утреннюю сессию в будни, до 38, говорится в сообщении торговой площадки. В список будут добавлены акции Совкомбанка, "Северстали",... В список будут добавлены акции Совкомбанка, "Северстали",... читать дальше

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Индекс цен гособлигаций RGBI, являющийся основным ценовым индикатором сектора облигаций федерального займа (ОФЗ), вырос в начале торгов на Московской бирже в четверг на 3,87%, до 107,41 пункта, на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося накануне телефонного... читать дальше

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В 4-м квартале 2024 года экономика Великобритании увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%, сообщает Trading Economics. В 3-м... В 3-м... читать дальше

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Азербайджан в январе 2025 года экспортировал 2 млрд куб. м газа, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов. "В том числе в Европу за январь было поставлено 1 млрд кубометров азербайджанского газа, или 50% общего объема экспорта. В Турцию экспортировано 0,7 млрд... "В том числе в Европу за январь было поставлено 1 млрд кубометров азербайджанского газа, или 50% общего объема экспорта. В Турцию экспортировано 0,7 млрд... читать дальше

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В январе потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 2,8% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше

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В начале сегодняшних торгов на Московской бирже китайский юань резко подешевел, рубль сильно вырос на ожиданиях переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом относительно российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов... По итогам первой минуты торгов... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,89/98,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 144 коп., Cредний курс продажи...

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В начале сегодняшних торгов основной сессии Мосбиржи фондовые индексы активно растут на новостях о состоявшемся телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного... читать дальше

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Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в 1-м квартале 2025 фингода увеличил чистую прибыль на 52%, или в 1,5 раза, до 3,9 млрд евро по сравнению с 2,5 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Рост показателя обусловлен, в частности, продажей подразделения... читать дальше

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По предварительным данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, рабочая сила (занятые и официально зарегистрированные безработные), в декабре 2024 года составила 2 млн 699,7 тыс. человек. В их числе 2 млн 648,3 тыс. человек или 98,1% заняты в экономике,... В их числе 2 млн 648,3 тыс. человек или 98,1% заняты в экономике,... читать дальше

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