ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,7821 руб., курс евро - в размере 100,4991 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 100,4991 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,52 коп.

11 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 96,7821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,41 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56812,474 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 710,598 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,47 коп. и составил 12,763 руб. Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,896 руб. Было заключено 80308 сделок. Объем торгов составил 151912,22... Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,896 руб. Было заключено 80308 сделок. Объем торгов составил 151912,22...

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Цены на сливочное масло, которые длительное время лидировали по темпам роста на молочном рынке РФ, сдали свои позиции сметане и творогу. Как сообщил Росстат в среду, сметана и творог за неделю с 4 по 10 февраля подрожали на 0,8% (с начала года - соответственно на 2,7%... Как сообщил Росстат в среду, сметана и творог за неделю с 4 по 10 февраля подрожали на 0,8% (с начала года - соответственно на 2,7%... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 4 по 10 февраля повысились на 1,1%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущей неделей (0,8%) темпы роста ускорились. Причем, как и двумя неделями ранее, лидерство по темпам роста удерживают огурцы, подорожавшие за неделю... По сравнению с предыдущей неделей (0,8%) темпы роста ускорились. Причем, как и двумя неделями ранее, лидерство по темпам роста удерживают огурцы, подорожавшие за неделю... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 4 по 10 февраля 2025 г. выросли на 0,06% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 января по 3 февраля 2025 года цены выросли на 0,11%. По отношению к началу года цены к 10 февраля января... По отношению к началу года цены к 10 февраля января... читать дальше

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За период с 4 по 10 февраля инфляция составила 0,23%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 января по 3 февраля 2025 г. инфляция составила 0,16%. С начала февраля цены выросли на 0,3%, с начала года - на 1,53%. С начала февраля цены выросли на 0,3%, с начала года - на 1,53%. В феврале 2024... В феврале 2024... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в среду в мажоре. На старте торгов утренней сессии на Мосбирже фондовый рынок повышался в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. В начале торгов основной сессии фондовые индексы продолжали расти... На старте торгов утренней сессии на Мосбирже фондовый рынок повышался в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. В начале торгов основной сессии фондовые индексы продолжали расти... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентные ставки. "Процентные ставки нужно снизить, и это будет идти рука об руку с предстоящими пошлинами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. "Процентные ставки нужно снизить, и это будет идти рука об руку с предстоящими пошлинами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Такое заявление было... Такое заявление было... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал законопроект, предусматривающий запрет на выдачу микрозаймов гражданам без трудового стажа или с непрерывным стажем менее 12 месяцев, сославшись на нарушение конституционных прав и дискриминацию по признаку... читать дальше

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Квантовые компьютеры смогут приносить практическую пользу через 5-10 лет, считает главный исполнительный директор американской Google и ее материнской компании Alphabet Inc. Сундар Пичаи. "Текущая ситуация с развитием квантовых вычислений напоминает мне ситуацию с... "Текущая ситуация с развитием квантовых вычислений напоминает мне ситуацию с... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4070 тыс. баррелей - до 427,86 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3035 тыс. баррелей и составили 248,053 млн... читать дальше

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Популярный онлайн-аукцион коллекционных автомобилей - Bring a Trailer - увеличил продажи до рекордных $1,5 млрд в 2024 году, заявил глава компании Рэнди Нонненберг в интервью CNBC. За прошлый год компания провела 45 тыс. аукционов, в которых приняли участие более 1,3... За прошлый год компания провела 45 тыс. аукционов, в которых приняли участие более 1,3... читать дальше

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Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в ближайшей перспективе норматив оборонных расходов для стран альянса в 2% ВВП будет недостаточным, и настаивает на показателе в 3%. "Если мы не будем тратить больше 2%, то через четыре года - пять лет мы не сможем себя защитить. Мы... "Если мы не будем тратить больше 2%, то через четыре года - пять лет мы не сможем себя защитить. Мы... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением на данных об ускорении инфляции в стране. Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск уменьшился на 0,8% и составлял 44230,89 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на 0,6% - до 6030,87... Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск уменьшился на 0,8% и составлял 44230,89 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на 0,6% - до 6030,87... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8754,9 (-191,14) руб./грамм; на серебро - 95,94 (-3,44) руб./грамм; на платину - 2984,42 (-64,9) руб./грамм; на палладий - 2972,32 (-67,75) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 98,0119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 118,34 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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