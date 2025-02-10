ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 96,7821 руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 96,7821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,41 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56041,776 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 577,749 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,99 коп. и составил 13,2252 руб. Минимальный курс юаня составил 13,101 руб., максимальный - 13,32 руб. Было заключено 42377 сделок. Объем торгов составил 72359,71 млн... Минимальный курс юаня составил 13,101 руб., максимальный - 13,32 руб. Было заключено 42377 сделок. Объем торгов составил 72359,71 млн...

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Производство алюминия в Таджикистане в 2025 году планируется увеличить до 108 тыс. тонн, сообщило министерство промышленности и новых технологий страны. Ранее сообщалось, что в 2024 году выпуск этого металла в стране составил 86 тыс. тонн. Таким образом, рост в 2025... Ранее сообщалось, что в 2024 году выпуск этого металла в стране составил 86 тыс. тонн. Таким образом, рост в 2025... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на ожиданиях сокращения геополитических рисков вокруг Украины после сообщений западных СМИ о контактах президентов США и России, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти В Азии в понедельник... В Азии в понедельник... читать дальше

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Финансирование инвестиционной и ремонтной программ ПАО "Россети Северо-Запад" в Карелии в 2025 году составит 2,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Планируется, что энергетики отремонтируют 171 км линий электропередачи, 77 подстанций 35-110 кВ, 43... Планируется, что энергетики отремонтируют 171 км линий электропередачи, 77 подстанций 35-110 кВ, 43... читать дальше

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Цены на нефть растут более чем на 1% в понедельник. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:01 мск торговались с повышением на $0,93 (1,25%) от уровня закрытия предыдущих торгов, по $75,59 за баррель. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:01 мск торговались с повышением на $0,93 (1,25%) от уровня закрытия предыдущих торгов, по $75,59 за баррель. Контракты на... Контракты на... читать дальше

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Японская Toyota Motor объявила о намерении построить в Шанхае завод для производства электромобилей Lexus и аккумуляторов. Предприятие начнет работать не ранее 2027 года, сообщается в презентации автопроизводителя. Первоначальная производственная мощность составит около... Предприятие начнет работать не ранее 2027 года, сообщается в презентации автопроизводителя. Первоначальная производственная мощность составит около... читать дальше

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Американские фондовые индексы увеличиваются в начале торгов в понедельник. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск повысилось на 0,28% и составило 44427,81 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск повысилось на 0,28% и составило 44427,81 пункта. Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,46% - до 6053,86... Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,46% - до 6053,86... читать дальше

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Египет, недавно переставший экспортировать газ и начавший его импортировать, заключил соглашения о закупке 60 партий сжиженного природного газа (СПГ) на сумму около $3 млрд в 2025 году с лидерами рынка - Shell и TotalEnergies, пишет S&P Global Commodity Insights со ссылкой на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,66 коп. и составил 13,2271 руб. Минимальный курс юаня составил 13,1085 руб., максимальный - 13,3105 руб. Было заключено 18245 сделок. Объем торгов составил 36687,45... Минимальный курс юаня составил 13,1085 руб., максимальный - 13,3105 руб. Было заключено 18245 сделок. Объем торгов составил 36687,45...

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Правительство РФ поддержало депутатский законопроект, который вводит административную ответственность саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства за нарушения в вопросах проведения общих собраний, формирования компенсационных фондов. Положительный отзыв... Положительный отзыв... читать дальше

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Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. в четвертом квартале снизил чистую прибыль почти на треть, а его выручка, скорректированная прибыль и прогноз на первый квартал оказались хуже ожиданий аналитиков. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8944,8 (+65,98) руб./грамм; на серебро - 100,43 (+0,29) руб./грамм; на платину - 3089,83 (-22,03) руб./грамм; на палладий - 3015,15 (-59,18) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 96,7821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,41 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 100,4991 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии по итогам 2024 года составило $1 млрд 308,7 млн против профицита в размере $246,4 млн в 2023 году, говорится в статистических материалах Нацбанка страны. Отрицательное внешнеторговое сальдо в прошлом году стало... Отрицательное внешнеторговое сальдо в прошлом году стало... читать дальше

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