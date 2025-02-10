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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 96,7821 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в 2024 году выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 8,2% после повышения на 3,5% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году показатель вырос на 4,6%. Данные за прошлый год оказались лучше ожиданий экономистов, которые предусматривали рост на 4,3%
 
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Порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам могут изменить
Изменить порядок начисления пенсионных коэффициентов работающим пенсионерам предложили в Госдуме. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами фракции ЛДПР. Сегодня он вносится в Госдуму. "Российская газета" ознакомилась с текстом...
 
Банки чаще стали отказывать гражданам в кредите
В январе этого года уровень одобрения кредитов в банках снизился до рекордного минимума, составив 5%, рассказали "Известиям". Этот показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики в финансовом маркетплейсе "Сравни". В...
 
10 февраля 2025 года 17:44

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 96,7821 руб.

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10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 96,7821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,41 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 февраля выросла на 1,04% и составила 56041,776 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56041,776 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 577,749 млрд руб., или на...
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10 февраля 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2252 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,99 коп. и составил 13,2252 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,101 руб., максимальный - 13,32 руб. Было заключено 42377 сделок. Объем торгов составил 72359,71 млн...
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10 февраля 2025 года 19:01
Производство алюминия в Таджикистане в 2025 г. может вырасти на 26%
Производство алюминия в Таджикистане в 2025 году планируется увеличить до 108 тыс. тонн, сообщило министерство промышленности и новых технологий страны.

Ранее сообщалось, что в 2024 году выпуск этого металла в стране составил 86 тыс. тонн. Таким образом, рост в 2025...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 18:54
Рынок акций РФ вырос на 1,6-2,1%
Рынок акций РФ завершил торги ростом на ожиданиях сокращения геополитических рисков вокруг Украины после сообщений западных СМИ о контактах президентов США и России, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти

В Азии в понедельник...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 18:46
"Россети Северо-Запад" в 2025 г. вложат в энергокомплекс Карелии 2,7 млрд рублей
Финансирование инвестиционной и ремонтной программ ПАО "Россети Северо-Запад" в Карелии в 2025 году составит 2,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что энергетики отремонтируют 171 км линий электропередачи, 77 подстанций 35-110 кВ, 43...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 18:27
Нефть дорожает более чем на 1%
Цены на нефть растут более чем на 1% в понедельник.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:01 мск торговались с повышением на $0,93 (1,25%) от уровня закрытия предыдущих торгов, по $75,59 за баррель.

Контракты на...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 18:24
Toyota построит в Шанхае завод для выпуска электромобилей и аккумуляторов
Японская Toyota Motor объявила о намерении построить в Шанхае завод для производства электромобилей Lexus и аккумуляторов.

Предприятие начнет работать не ранее 2027 года, сообщается в презентации автопроизводителя. Первоначальная производственная мощность составит около...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 18:13
Рынок акций США растет в начале торгов
Американские фондовые индексы увеличиваются в начале торгов в понедельник.

Значение Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск повысилось на 0,28% и составило 44427,81 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,46% - до 6053,86...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 18:10
Египет договорился о закупке 60 партий СПГ в 2025 г. с Shell и TotalEnergies
Египет, недавно переставший экспортировать газ и начавший его импортировать, заключил соглашения о закупке 60 партий сжиженного природного газа (СПГ) на сумму около $3 млрд в 2025 году с лидерами рынка - Shell и TotalEnergies, пишет S&P Global Commodity Insights со ссылкой на...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2271 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,66 коп. и составил 13,2271 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,1085 руб., максимальный - 13,3105 руб. Было заключено 18245 сделок. Объем торгов составил 36687,45...
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10 февраля 2025 года 17:57
Правительство поддержало введение штрафов за нарушения для СРО в строительстве
Правительство РФ поддержало депутатский законопроект, который вводит административную ответственность саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства за нарушения в вопросах проведения общих собраний, формирования компенсационных фондов.

Положительный отзыв...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 17:50
ON Semiconductor получил квартальную выручку хуже прогноза
Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. в четвертом квартале снизил чистую прибыль почти на треть, а его выручка, скорректированная прибыль и прогноз на первый квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

Как сообщается в...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 февраля
ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8944,8 (+65,98) руб./грамм; на серебро - 100,43 (+0,29) руб./грамм; на платину - 3089,83 (-22,03) руб./грамм; на палладий - 3015,15 (-59,18) руб./грамм.

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10 февраля 2025 года 17:44
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 96,7821 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 96,7821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,41 коп.

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10 февраля 2025 года 17:44
ЦБ РФ установил курс евро с 11 февраля в размере 100,4991 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 100,4991 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,52 коп.

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10 февраля 2025 года 17:43
Дефицит внешней торговли Белоруссии составил за 2024 г. $1,3 млрд против профицита годом ранее
Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии по итогам 2024 года составило $1 млрд 308,7 млн против профицита в размере $246,4 млн в 2023 году, говорится в статистических материалах Нацбанка страны.

Отрицательное внешнеторговое сальдо в прошлом году стало...    читать дальше
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