ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 97,8107 руб., евро - 102,1301 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 102,1301 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,81 коп.

1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,8107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,55 коп.

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В 2025 году продолжится замена устаревших остановок наземного транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В прошлом году установили больше 2,7 тыс. современных конструкций, ещё около 1,5 тыс. планируем установить в 2025 году", - написал Собянин в своем... "В прошлом году установили больше 2,7 тыс. современных конструкций, ещё около 1,5 тыс. планируем установить в 2025 году", - написал Собянин в своем... читать дальше

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В январе 2025 года цены на услуги в салонах красоты выросли на 15%, средний чек увеличился с 15,8 тыс. до 18,2 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом за весь 2024-й этот увеличение стоимости составило 25%. Таковы данные исследования чеков -... читать дальше

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Две новостройки общей площадью почти 154 тыс. кв. м возвели по программе реновации в районе Новогиреево на востоке столицы, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он отметил, что в них в общей сложности расположено 1407 квартир общей... читать дальше

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум последние шаги администрации президента США Дональда Трампа, который объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении этих стран. "Я провел беседу с президентом Клаудией... "Я провел беседу с президентом Клаудией... читать дальше

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Отделка квартир за год подорожала на 12,8%. Теперь стоимость стройматериалов для ремонта жилья стоит около 10 тыс. руб. за квадратный метр, пишет "Российская газета". В Москве, по данным "Индекса стоимости ремонта" агентства INFOline, отделка подорожала на 14,8%, до... В Москве, по данным "Индекса стоимости ремонта" агентства INFOline, отделка подорожала на 14,8%, до... читать дальше

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Представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии смогут участвовать в валютных торгах в России, сообщает сайт правительства РФ. "Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на... "Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на... читать дальше

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Министерство коммерции КНР завило в воскресенье, что введение США дополнительно 10-процетной пошлины на ввозимые китайские товары серьезно нарушает правила ВТО и не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое... читать дальше

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Канада введет 25-процентные пошлины на импорт из США на сумму $155 млрд в ответ на американские пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо. "В ответ на действия США в области торговли Канада введет... читать дальше

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Подписано постановление о продлении запрета на экспорт бензинов из России до 28 февраля 2025 года, исключение предоставлено компаниям-производителям нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем... читать дальше

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Компания "Молдовагаз" начала в субботу поставку газа в Приднестровье, сообщил журналистам и.о.председателя правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. По его словам, с утра началась поставка газа в рамках кредитного соглашения, подписанного между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз".... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, сообщают американские СМИ. В сообщениях не уточняется, с какого дня они начинают действовать. Ранее в Белом доме предупреждали, что Трамп в течение субботы распорядится о... Ранее в Белом доме предупреждали, что Трамп в течение субботы распорядится о... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,8107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,55 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 102,1301 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 102,1301 руб. По сравнению...

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Российские туристы заняли первое место по численности в Турции в 2024 году, количество прибытий граждан РФ составило более 6,7 млн, следует из данных министерства культуры и туризма страны. В 2024 году россияне совершили 6 710 198 поездок в Турцию, это почти на 400 тыс.... В 2024 году россияне совершили 6 710 198 поездок в Турцию, это почти на 400 тыс.... читать дальше

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) правительства Молдавии поручила госкомпании Energocom начать закупки газа в рамках выделенных ЕС 20 млн евро, сообщила сегодня правительственная пресс-служба. "Energocom будет закупать природный газ на сумму 20 млн евро на... "Energocom будет закупать природный газ на сумму 20 млн евро на... читать дальше

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Сбербанк повысил ставки по вкладу "Лучший %", следует из информации на сайте кредитной организации. "Сбер с 1 февраля повышает ставку по своей флагманской линейке вкладов "Лучший %". Теперь максимальная ставка составит до 23% годовых вместо 22%", - сообщили "Интерфаксу"... "Сбер с 1 февраля повышает ставку по своей флагманской линейке вкладов "Лучший %". Теперь максимальная ставка составит до 23% годовых вместо 22%", - сообщили "Интерфаксу"... читать дальше

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Доходы от туризма в Турции в 2024 году выросли на 8,3% и достигли рекордных $61,1 млрд, по данным статистического института страны (Turkstat). В том числе гости страны принесли доход в размере $60,5 млрд, остальное обеспечили пассажиры трансферных рейсов. Индивидуальные... Индивидуальные... читать дальше

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