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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 97,8107 руб., евро - 102,1301 руб.
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ГЛАВНОЕ
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01 февраля 2025 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 97,8107 руб., евро - 102,1301 руб.

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1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,8107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,55 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 102,1301 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,81 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Индивидуальные...    читать дальше
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