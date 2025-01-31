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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 1 февраля в размере 102,1301 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
Онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли до 1,2 трлн руб.
В 2024 г. общий объем продаж на российском рынке e-grocery (онhttps://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/31/1089380-onlain-prodazhi-tovarov-povsednevnogo-sprosaлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости) впервые...
 
Запчасти для иномарок подорожали на 20-50%
Детали для иномарок в России подорожали за 2024 год в среднем на 20-50% - это в разы быстрее средней инфляции (9,5%), выяснили "Известия". Например, на одном из крупнейших маркетплейсов цена оригинальных деталей для иномарок увеличилась в среднем...
 
Растет степень одобрения выдачи автокредитов
В конце прошлого года банки значительно увеличили по сравнению с запрошенными одобренные суммы по автокредитам. В других сегментах розничного кредитования такой практики нет, пишет "Коммерсант". По мнению экспертов, банкиры старались максимально...
 
31 января 2025 года 17:22

ЦБ РФ установил курс евро с 1 февраля в размере 102,1301 руб.

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31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 102,1301 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,81 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
31 января 2025 года 18:51
ФРС советуют корректировать политику постепенно
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман продолжает выступать за осторожную, постепенную корректировку денежно-кредитной политики (ДКП).

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США с момента начала снижения регулятором...    читать дальше
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31 января 2025 года 18:43
Phillips 66 резко сократила квартальную чистую прибыль
Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в четвертом квартале, но результат превзошел прогнозы.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре...    читать дальше
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31 января 2025 года 18:34
Минэкономразвития не поддержало идею сохранить ПАО с числом акционеров от 500 тыс. право на заочные ГОСА в 2025 г.
Минэкономразвития не поддержало просьбу компаний с крупной инвесторской базой сохранить им до конца 2025 года возможность проводить годовые собрания в заочной форме, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом дискуссии по этому вопросу.

Соответствующее предложение...    читать дальше
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31 января 2025 года 18:25
Группа "СПБ биржи" планирует по итогам 2024 г. получить прибыль по МСФО
Группа "СПБ биржи" планирует по итогам 2024 года получить прибыль по МСФО, основной вклад в которую внесет эффективное размещение собственного капитала, говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Объем торгов российскими бумагами на "СПБ бирже" в 2024 году вырос на 77%...    читать дальше
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31 января 2025 года 18:16
Зима без снега угрожает урожаю ягод в РФ, за яблоневые сады волноваться не стоит, считают в отраслевом союзе
Отсутствие снега на ягодных плантациях и теплая погода представляют угрозу будущему урожаю ягод в РФ. В то же время условия для яблоневых садов нормальные, деревья "в глубоком покое", считает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.

"По ягодникам, конечно,...    читать дальше
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31 января 2025 года 18:07
В ноябре российские банки снизили запасы драгметаллов на 8,4 тонн
Запасы драгметаллов в банках РФ на начало декабря 2024 года оценивались в 384 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 42 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми...    читать дальше
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31 января 2025 года 17:57
Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 февраля снизится на 11%
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 5 февраля снизится на 11%, до 3 тыс. 941,6 рубля за тонну с нынешних 4 тыс. 430,1 рубля, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень уменьшится до 3 тыс. 012,5 рубля с 3 тыс. 407,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 тыс. 255,3...    читать дальше
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31 января 2025 года 17:52
Индексы США растут в начале торгов
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу.

Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,29% и составил 45010,18 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,42% - до 6096,97 пункта.

Nasdaq Composite...    читать дальше
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31 января 2025 года 17:46
Commerzbank в 2024 году получил рекордную чистую прибыль
Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль в 2024 году до рекордных 2,68 млрд евро с 2,22 млрд евро годом ранее, согласно предварительным данным кредитной организации.

Чистый процентный доход составил 8,33 млрд евро против 8,37 млрд евро....    читать дальше
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31 января 2025 года 17:38
В 2024 году объем операций через СБП вырос в 2 раза, до 69,5 трлн руб. - ЦБ РФ
Количество операций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), в 2024 году достигло 13,4 млрд транзакций, их объем составил 69,5 трлн руб., что в 2 раза выше аналогичных показателей предыдущего года, говорится в сообщении ЦБ.

Наибольшая транзакционная активность...    читать дальше
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31 января 2025 года 17:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 февраля
ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8765,02 (+80) руб./грамм; на серебро - 97,47 (+1,55) руб./грамм; на платину - 3034,62 (+47,5) руб./грамм; на палладий - 3097,51 (+85,18) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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31 января 2025 года 17:30
В политике ОПЕК+ пока изменений не планируется
Министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, в понедельник, 3 февраля, рассмотрит ситуацию на нефтяном рынке.

Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и...    читать дальше
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31 января 2025 года 17:22
ЦБ РФ установил курс евро с 1 февраля в размере 102,1301 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 102,1301 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,81 коп.

Это автоматическое сообщение.
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31 января 2025 года 17:22
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 97,8107 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,8107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,55 коп.

Это автоматическое сообщение.
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31 января 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 03.02 по 09.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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31 января 2025 года 17:11
В декабре доходы американцев выросли на 0,4% к ноябрю, расходы - на 0,7%
Доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.

Расходы американцев увеличились на 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на...    читать дальше
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