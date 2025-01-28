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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 января
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28 января 2025 года 18:12
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 января
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28 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8637,66 (-33,91) руб./грамм; на серебро - 96,32 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2989,04 (+22,32) руб./грамм; на палладий - 3055,18 (-73,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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