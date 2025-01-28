Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 января

28 января. FINMARKET.RU -РФ с 29 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8637,66 (-33,91) руб./грамм; на серебро - 96,32 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2989,04 (+22,32) руб./грамм; на палладий - 3055,18 (-73,93) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,89 коп. и составил 13,4388 руб. Минимальный курс юаня составил 13,31 руб., максимальный - 13,5955 руб. Было заключено 59206 сделок. Объем торгов составил 84622,31 млн... Минимальный курс юаня составил 13,31 руб., максимальный - 13,5955 руб. Было заключено 59206 сделок. Объем торгов составил 84622,31 млн...

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Объем жилищного строительства в России в декабре 2024 года составил 13 млн 924,5 тыс. кв. м, что на 19,1% меньше, чем в декабре 2023 года, говорится в материалах Федеральной службы госстатистики (Росстата). За 2024 год объем жилищного строительства в стране достиг 107... За 2024 год объем жилищного строительства в стране достиг 107... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за нефтью, отыграв утренние потери после локальной фиксации прибыли игроками на новостях о продлении антироссийских санкций ЕС и ослаблении ожиданий скорой встречи глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины.... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 104,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составляло 109,5 пункта, а не 104,7... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 29 января, выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,81%, до 1894 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 9,53%, до 1971,2 руб./МВт.ч, на... читать дальше

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Рост экономики Армении в 2025 году составит 4,8%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. В июле 2024 года агентство предполагало рост ВВП в текущем году на 5,5%. По оценке Fitch, рост экономики в 2024 году составил 6%, поскольку "побочные... По оценке Fitch, рост экономики в 2024 году составил 6%, поскольку "побочные... читать дальше

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Китайский экспортер автомобилей Biulu (Chongqing Biulu Automotive Technology Co., Ltd) открыл в Белоруссии консигнационный склад для хранения китайских, европейских и других автомобилей с целью их дальнейших поставок в Россию и страны СНГ, сообщила пресс-служба китайской... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут во вторник. Накануне Nasdaq упал более чем на 3% вслед за котировками акций чипмейкеров на фоне роста популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, S&P 500 потерял около 1,5%. Dow Jones завершил торги в понедельник в... Накануне Nasdaq упал более чем на 3% вслед за котировками акций чипмейкеров на фоне роста популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, S&P 500 потерял около 1,5%. Dow Jones завершил торги в понедельник в... читать дальше

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Контейнерооборот морских портов РФ в 2024 году составил 5,591 млн TEU, что на 12,7% больше, чем в 2023 году, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 1,958 млн TEU (+13,5%), в импорте... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 1,958 млн TEU (+13,5%), в импорте... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8637,66 (-33,91) руб./грамм; на серебро - 96,32 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2989,04 (+22,32) руб./грамм; на палладий - 3055,18 (-73,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 101,5957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 115,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 97,9658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 83,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в декабре 2024 года увеличилась на 6 трлн 231,2 млрд рублей, или на 5,6%, до 117 трлн 256,4 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России. В 2024 году она возросла на 18 трлн 871,0 млрд рублей, или на 19,2%,... В 2024 году она возросла на 18 трлн 871,0 млрд рублей, или на 19,2%,... читать дальше

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Добыча нефти и природного газа в Китае в 2024 году впервые превысила отметку в 400 млн тонн нефтяного эквивалента, говорится в сообщении Государственного управления по делам энергетики (NEA). Прирост относительно 2023 года составил около 10 млн тонн. Добыча повышается... Прирост относительно 2023 года составил около 10 млн тонн. Добыча повышается... читать дальше

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Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за последние четыре торговых сессии поднялась почти на 6-7% по национальному индексу (объединяет все НПЗ России), до этого котировки снижались с первых торговых дней января. Как... Как... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте на уровне "BB-", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный". В июле 2024 года Fitch Ratings также подтверждало... В июле 2024 года Fitch Ratings также подтверждало... читать дальше

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