.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 28 января в размере 102,746 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
Что нового ждет россиян в феврале
Февраль начнется с дополнительной индексации пенсий. Пересчитают и более 40 пособий. Также вырастет материнский капитал, а просроченные продукты будут массово блокировать на кассах, пишет "Российская газета". Пенсионеров ждет еще одна прибавка к...
 
Минтруд расширит самооценку условий труда для бизнеса
Минтруд подготовил новый перечень видов деятельности, в которых субъекты малого бизнеса смогут претендовать на упрощенную спецоценку рабочих мест, пишет "Коммерсант". Спецоценка условий труда — процедура, по результатам которой рабочему месту...
 
Эксперты предупредили о рисках банкротств в промышленном секторе
Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, предупредили эксперты ЦМАКПа в свежей аналитической записке. Более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в...
 
27 января 2025 года 17:22

ЦБ РФ установил курс евро с 28 января в размере 102,746 руб.

 0  
27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 102,746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,10 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 января 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 января снизилась на 1,42% и составила 54442,958 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54442,958 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 786,991 млрд руб., или на...
.
27 января 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,3899 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,06 коп. и составил 13,3899 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,293 руб., максимальный - 13,561 руб. Было заключено 83414 сделок. Объем торгов составил 130011,41...
.
27 января 2025 года 19:05
ЦБ РФ в апреле опубликует рэнкинги банков по вопросам кредитования населения
ЦБ РФ в апреле опубликует первые рэнкинги по количеству жалоб населения на банки по вопросам кредитования, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ в понедельник сообщил, что разработал методику расчета рэнкинга банков, который будет учитывать количество обоснованных жалоб...    читать дальше
.
27 января 2025 года 19:03
Минсельхоз будет компенсировать бизнесу часть затрат на создание агротехнических классов
Минсельхоз РФ с 2025 года в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" начнет компенсировать бизнесу часть затрат на создание и оснащение агротехнологических классов, сообщается в телеграм-канале правительства по итогам совещания с ректорами аграрных вузов, которое провела...    читать дальше
.
27 января 2025 года 19:01
Главы МИД ЕС договорились о смягчении санкций против Сирии
Главы МИД стран ЕС согласовали планы по смягчению ограничительных мер, введенных против Сирии, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Главы МИД ЕС только что договорились о планах по смягчению европейских санкций против Сирии", - написала она в...    читать дальше
.
27 января 2025 года 18:54
Рынок российских акций снизился на 0,8-1,0%
Рынок акций РФ завершил торги снижением на 0,8-1,9% по индексу РТС и МосБиржи, соответственно, вслед за мировыми площадками и нефтью (мартовский фьючерс на Brent остается вблизи $78,5 за баррель), а также на фоне продления антироссийских санкций ЕС и ослабления ожиданий скорой...    читать дальше
.
27 января 2025 года 18:46
Лондон и Оттава ввели санкции против шести физлиц и трех компаний из Белоруссии
Власти Великобритании и Канады ввели санкции против шести граждан Белоруссии, сообщили в понедельник в британском правительстве.

Согласно опубликованному списку, ограничения введены, в частности, против председателя белорусского ЦИК Игоря Карпенко.

В...    читать дальше
.
27 января 2025 года 18:33
Китай в прошлом году увеличил импорт шоколада из РФ на 16,7%
Китай в 2024 году импортировал из РФ шоколада на $64,733 млн, что на 16,7% больше, чем в 2023 году ($55,456 млн), сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В прошлом году Китай закупал шоколад в 77 странах против 79 годом ранее. Ведущими...    читать дальше
.
27 января 2025 года 18:24
В декабре продажи новостроек в США выросли лучше прогнозов
Продажи новых домов в США в декабре увеличились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 698 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

В ноябре было реализовано 674 тыс. домов, а не 664 тыс., как сообщалось...    читать дальше
.
27 января 2025 года 18:16
Азербайджан в январе-ноябре прошлого года увеличил импорт нефти на 3,3%
Азербайджан в январе-ноябре прошлого года импортировал 1 млн 724 тыс. 21,97 тонны нефти на сумму $948 млн 862,4 тыс., сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике.

Импорт нефти в количественном выражении увеличился на 3,3% по сравнению с показателем аналогичного...    читать дальше
.
27 января 2025 года 18:05
Фондовые индексы США начали торги снижением
Американский рынок акций начал неделю с негативным настроем из-за падения стоимости чипмейкеров.

Dow Jones Industrial Average к 17:56 МСК уменьшился на 0,3% и составлял 44291,55 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на...    читать дальше
.
27 января 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,3048 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,74 коп. и составил 13,3048 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,177 руб., максимальный - 13,52 руб. Было заключено 31476 сделок. Объем торгов составил 68502,15...
.
27 января 2025 года 17:55
Молдавия предоставит Приднестровью 3 млн. кубометров газа в долг
Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что правительство Молдавии предоставит Приднестровью 3 млн. кубометров газа в долг для поддержания давления в газопроводе.

"Хочу обратиться к нашим согражданам с левобережья Днестра. Правобережье сегодня окажет вам помощь -...    читать дальше
.
27 января 2025 года 17:46
Чистая прибыль Tata Steel в октябре-декабре упала на 38%, но превзошла прогноз
Ведущий индийский сталепроизводитель Tata Steel Ltd. неожиданно получил чистую прибыль по итогам третьего финансового квартала (октябрь-декабрь) за счет увеличения производства внутри страны, что компенсировало снижение цен на продукцию.

Как сообщается в отчетности,...    читать дальше
.
27 января 2025 года 17:35
Tesla подала иск против ЕС из-за пошлин на импорт электромобилей из Китая
Tesla подала против Европейского союза иск в связи с введением Брюсселем пошлин на импорт электромобилей из Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на документы Европейского суда.

Ранее аналогичные иски были поданы германской Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) и...    читать дальше
.
27 января 2025 года 17:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 января
ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8671,57 (+1,81) руб./грамм; на серебро - 96,31 (+0,03) руб./грамм; на платину - 2966,72 (-40,88) руб./грамм; на палладий - 3129,11 (-23,82) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.