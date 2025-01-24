24 января 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|январь 2025
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|декабрь 2024
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24 января 2025 года 13:39
ПАО "Группа ЛСР" в 2024 году снизило продажи на 24,5% по сравнению с предыдущим годом - до 163 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В общей сложности группа реализовала 664 тыс. кв. метров недвижимости (снижение на 39,5%). Доля контрактов с участием ипотечных средств... читать дальше
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24 января 2025 года 13:31
Азиатские фондовые индексы в основном выросли в пятницу, кроме японского Nikkei 225, завершившего торги с небольшим минусом.
По итогам торгов Nikkei 225 снизился на 0,07%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,86%, основной индекс материкового Китая Shanghai Composite -... читать дальше
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24 января 2025 года 13:23
"Московская биржа" вместе с Банком России и участниками рынка разработала дополнительные меры по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен на фондовом рынке.
Согласно сообщению биржи, с 27 января максимальное отклонение цен заявок, подаваемых... читать дальше
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24 января 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,35 пункта (1,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2962,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2964,69 (+1,32%) пункта, минимальное -... читать дальше
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24 января 2025 года 13:15
Годовой объем российского онлайн-рынка коммерческих автомобильных грузовых перевозок к 2030 году может вырасти в 4,7 раза - до 868 млрд рублей со 183 млрд рублей по итогам прошлого года, говорится в обзоре Kept (ранее входила в КПМГ).
Под коммерческим онлайн-рынком... читать дальше
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24 января 2025 года 13:06
Конфликт на Украине не зависит от мировых цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что снижение цен на нефть может... читать дальше
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24 января 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,9/103,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 78 коп., Cредний курс продажи...
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24 января 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 103,35/108,21 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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24 января 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,3/103 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
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24 января 2025 года 12:57
Tesla выпустит обновление для программного обеспечения, установленного примерно в 1,2 млн автомобилей в Китае, для решения проблем с электроусилителем руля и камерами заднего вида.
Обновление ПО затронет примерно половину всех машин Tesla, проданных в Китае. По... читать дальше
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24 января 2025 года 12:49
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут в пятницу, незначительно дешевеет британский индекс FTSE 100.
Рассчитываемый HCOB и S&P Global сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно предварительным данным, в январе поднялся... читать дальше
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24 января 2025 года 12:43
Германская Salzgitter ведет переговоры с консорциумом инвесторов, сделавшим ей предложение о покупке из расчета оценки сталелитейной компании в 1,1 млрд евро.
В консорциум входит крупнейший акционер Salzgitter - многопрофильный концерн GP Guenter Papenburg, а также... читать дальше
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24 января 2025 года 12:34
Минсельхоз РФ считает своей болью разрозненность малого агробизнеса и крупных агрохолдингов и намерен разработать меры поддержки механизмов кооперации этих форм хозяйствования, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на форуме "Развитие малого агробизнеса в России" в... читать дальше
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24 января 2025 года 12:07
4 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-881 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8338% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,25%... читать дальше
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24 января 2025 года 11:56
Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena сделал предложение о приобретении более крупного конкурента - Mediobanca Banca di Credito Finanziario за 13,3 млрд евро.
Как говорится в сообщении Monte Paschi, он предлагает акционерам Mediobanca за каждые 10 их акций по... читать дальше
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24 января 2025 года 11:49
АО "Фикс Прайс" стало владельцем 100% ООО "Бэст Прайс", операционной "дочки" Fix Price в России, говорится в данных ЕГРЮЛ.
Кроме того, юрлицо получило 1% ООО "Бэст Прайс Экспорт". До этого владельцем долей была холдинговая структура Fix Price plc, зарегистрированная в... читать дальше
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