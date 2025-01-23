Запасы нефти в США упали за период с 10 января по 17 января на 1017 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2332 тыс. баррелей

23 января. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 1017 тыс. баррелей - до 411,663 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2332 тыс. баррелей и составили 245,898 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3070 тыс. баррелей, достигнув 128,945 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 400 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2185 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54724,784 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 456,020 млрд руб., или на...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1017 тыс. баррелей - до 411,663 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2332 тыс. баррелей и составили 245,898 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,88 коп. и составил 13,5726 руб. Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,61 руб. Было заключено 33254 сделки. Объем торгов составил 58480,29 млн... Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,61 руб. Было заключено 33254 сделки. Объем торгов составил 58480,29 млн...

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает порог денежных штрафов с 1,5 млн до 5 млн руб. за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, если речь идет о преступлении, совершенном группой... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, санкционных угроз президента США Дональда Трампа, а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ... читать дальше

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Юникредит банк, "дочка" итальянской группы UniCredit, вслед за Райффайзенбанком перестал проводить исходящие переводы физлиц в валюте. Как сообщили "Интерфаксу" в колл-центре Юникредит банка, с 23 января у клиентов банка нет возможности осуществить переводы из-за... Как сообщили "Интерфаксу" в колл-центре Юникредит банка, с 23 января у клиентов банка нет возможности осуществить переводы из-за... читать дальше

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В Белоруссии выпущена опытная партия отечественных легковых электромобилей, сообщил первый зампредседателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Сергей Чижик. "Машина находится на тестировании. Уже выпущена опытная партия", - сказал Чижик, которого цитирует... "Машина находится на тестировании. Уже выпущена опытная партия", - сказал Чижик, которого цитирует... читать дальше

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что надзорное ведомство санкционировало на 2025 год в 12 раз меньше проверок бизнеса контролирующими органами, чем в 2019 году. "Заметные для бизнеса результаты безусловно есть. Например, при рассмотрении проектов планов на текущий... "Заметные для бизнеса результаты безусловно есть. Например, при рассмотрении проектов планов на текущий... читать дальше

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Средний показатель кресельной загрузки авиакомпаний РФ в 2024 году превысил 89%, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева. "Отмечу, что средняя загрузка на всех рейсах за 2024 год составила 89,3%, и это на 1,7... "Отмечу, что средняя загрузка на всех рейсах за 2024 год составила 89,3%, и это на 1,7... читать дальше

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что общий размер маткапитала после индексации в феврале на 9,5% составит 912 тыс. рублей. "Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. рублей, это почти на 80 тыс. больше,... "Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. рублей, это почти на 80 тыс. больше,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут вечером в четверг. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на 54 цента (0,68%) - до $79,54 за баррель. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на 54 цента (0,68%) - до $79,54 за баррель. Контракты на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-Йоркской товарной... Контракты на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-Йоркской товарной... читать дальше

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Американская Freeport-McMoRan Inc. (SPB: FCX), один из крупнейших мировых производителей меди и золота, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 29%, выручку - на 3%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила... читать дальше

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Социальный фонд России начал пересчет страховых пенсий с учетом дополнительной индексации до уровня фактической инфляции 2024 года - 9,5%, необходимые документы уже внесены в правительство; граждане получат средства по обычному графику, сообщил министр труда и социальной защиты... читать дальше

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал увеличение на 9,5% более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат. "С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40... "С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,18 коп. и составил 13,5677 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5275 руб., максимальный - 13,599 руб. Было заключено 7752 сделки. Объем торгов составил 21085,11... Минимальный курс юаня составил 13,5275 руб., максимальный - 13,599 руб. Было заключено 7752 сделки. Объем торгов составил 21085,11...

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Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,3% и составил 44156,73 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,3% и составил 44156,73 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,61% - до 6086,37... Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,61% - до 6086,37... читать дальше

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