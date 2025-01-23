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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 10 января по 17 января на 1017 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2332 тыс. баррелей
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23 января 2025 года 20:01
Запасы нефти в США упали за период с 10 января по 17 января на 1017 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2332 тыс. баррелей
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23 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1017 тыс. баррелей - до 411,663 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2332 тыс. баррелей и составили 245,898 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3070 тыс. баррелей, достигнув 128,945 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 400 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2185 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1017 тыс. баррелей - до 411,663 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2332 тыс. баррелей и составили 245,898 млн... читать дальше
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