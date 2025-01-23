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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 24 января в размере 103,6612 руб.
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23 января 2025 года 16:56

ЦБ РФ установил курс евро с 24 января в размере 103,6612 руб.

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23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 103,6612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,93 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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23 января 2025 года 18:30
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Цены на нефть эталонных марок растут вечером в четверг.

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Минимальный курс юаня составил 13,5275 руб., максимальный - 13,599 руб. Было заключено 7752 сделки. Объем торгов составил 21085,11...
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23 января 2025 года 17:47
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Как говорится в пресс-релизе Union Pacific, чистая прибыль в...    читать дальше
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23 января 2025 года 17:27
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 января
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23 января 2025 года 17:08
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23 января 2025 года 16:56
ЦБ РФ установил курс евро с 24 января в размере 103,6612 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 103,6612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,93 коп.

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