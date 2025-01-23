ЦБ РФ установил курс евро с 24 января в размере 103,6612 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 103,6612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,93 коп.

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Средний показатель кресельной загрузки авиакомпаний РФ в 2024 году превысил 89%, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева. "Отмечу, что средняя загрузка на всех рейсах за 2024 год составила 89,3%, и это на 1,7... "Отмечу, что средняя загрузка на всех рейсах за 2024 год составила 89,3%, и это на 1,7... читать дальше

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что общий размер маткапитала после индексации в феврале на 9,5% составит 912 тыс. рублей. "Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. рублей, это почти на 80 тыс. больше,... "Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. рублей, это почти на 80 тыс. больше,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут вечером в четверг. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на 54 цента (0,68%) - до $79,54 за баррель. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на 54 цента (0,68%) - до $79,54 за баррель. Контракты на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-Йоркской товарной... Контракты на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-Йоркской товарной... читать дальше

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Американская Freeport-McMoRan Inc. (SPB: FCX), один из крупнейших мировых производителей меди и золота, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 29%, выручку - на 3%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила... читать дальше

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Социальный фонд России начал пересчет страховых пенсий с учетом дополнительной индексации до уровня фактической инфляции 2024 года - 9,5%, необходимые документы уже внесены в правительство; граждане получат средства по обычному графику, сообщил министр труда и социальной защиты... читать дальше

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал увеличение на 9,5% более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат. "С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40... "С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,18 коп. и составил 13,5677 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5275 руб., максимальный - 13,599 руб. Было заключено 7752 сделки. Объем торгов составил 21085,11... Минимальный курс юаня составил 13,5275 руб., максимальный - 13,599 руб. Было заключено 7752 сделки. Объем торгов составил 21085,11...

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Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,3% и составил 44156,73 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,3% и составил 44156,73 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,61% - до 6086,37... Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,61% - до 6086,37... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил провести ревизию нормативной базы, регламентирующей морскую и речную перевозку нефти и нефтепродуктов, а также состояние парка танкеров. "Виталий Геннадиевич (вице-премьер Виталий Савельев), у меня просьба, несколько вопросов... "Виталий Геннадиевич (вице-премьер Виталий Савельев), у меня просьба, несколько вопросов... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp.увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 7%, что оказалось лучше прогнозов рынка, однако выручка компании не оправдала ожиданий. Как говорится в пресс-релизе Union Pacific, чистая прибыль в... Как говорится в пресс-релизе Union Pacific, чистая прибыль в... читать дальше

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Третья волна маркировки товаров легкой промышленности в РФ стартует с 1 марта 2025 года, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг в... читать дальше

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ЦБ РФ с 24 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8767,42 (+116,56) руб./грамм; на серебро - 98,11 (+1,78) руб./грамм; на платину - 3020,39 (+28,07) руб./грамм; на палладий - 3112,79 (+129,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Комитет Госдумы по экономической политике поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который вводит ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан. Нельзя будет обещать полное освобождение от долгов, призывать не платить долги. Документ (N721174-8) был... Документ (N721174-8) был... читать дальше

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Операторы рынка газомоторного топлива в 2025 году планируют построить с использованием государственной поддержки 56 новых заправочных станций (при том, что есть также проекты, которые строятся без субсидий), сообщает ООО "Газпром газомоторное топливо". Сейчас в России... Сейчас в России... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 223 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели составил 217 тыс. Показатель предыдущей недели составил 217 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали... Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 103,6612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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