Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 678,4 млрд руб.

17 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 января по данным на начало операционного дня выросло до 678,4 млрд руб.

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Ведущие горнодобывающие компании мира Glencore и Rio Tinto недавно провели переговоры, на которых обсудили возможное слияние, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, переговоры носили предварительных характер. Непонятно, как они завершились... читать дальше

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Располагаемые среднедушевые доходы населения Китая в 2024 году увеличились на 5,3% и достигли 41,314 тыс. юаней ($5,747 тыс.), по данным Государственного статистического управления страны. Показатель с учетом инфляции повысился на 5,1%. Показатель с учетом инфляции повысился на 5,1%. При этом темпы роста... При этом темпы роста... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту с расчетами 16 января (операции за 15 января) на 4,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ с 9 января... ЦБ с 9 января... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Таджикистана в 2025 году на 6%, в 2026 году - на 5%, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы". Таким образом, по прогнозам ВБ, ожидается снижение темпов роста ВВП республики с 8,3% в 2023 году и с 8%... Таким образом, по прогнозам ВБ, ожидается снижение темпов роста ВВП республики с 8,3% в 2023 году и с 8%... читать дальше

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Розничные продажи в Великобритании в декабре уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4%, по данным Trading Economics. В ноябре, по уточненным... В ноябре, по уточненным... читать дальше

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Сбербанк в декабре впервые с 2022 года показал снижение кредитного портфеля в условиях высокой ставки ЦБ и жесткого регулирования. "В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года... "В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года... читать дальше

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Объем внешней торговли Киргизии за 2024 год составил $14,6 млрд с увеличением экспорта на 21,3%, сообщил заместитель председателя кабинета министров республики Данияр Амангельдиев на заседании в пятницу. "Объем внешней торговли составил $14,6 млрд с увеличением экспорта... "Объем внешней торговли составил $14,6 млрд с увеличением экспорта... читать дальше

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Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6% - до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль Сбербанка декабре... Чистая прибыль Сбербанка декабре... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,35 пункта (0,39%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2899,94 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,49 пункта (0,39%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,49 пункта (0,39%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 января по данным на начало операционного дня выросло до 678,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщила пресс-служба макрорегулятора. "В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах... "В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах... читать дальше

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АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП, национализировано в 2022 году) в 2024 году обработало 418,2 тыс. тонн грузов, сообщили "Интерфаксу" в ММРП. В 2023 году объем перевалки составил 312,6 тыс. тонн. Таким образом, в прошлом году показатель вырос на... В 2023 году объем перевалки составил 312,6 тыс. тонн. Таким образом, в прошлом году показатель вырос на... читать дальше

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Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль незначительно дешевеет, несмотря на небольшое укрепление нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,924 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,924 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением, несмотря на высокую нефть (мартовский фьючерс на Brent торгуется выше $81,6 за баррель) и надежды на прогресс в урегулировании украинского кризиса. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили... Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,7/105,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 89 коп., Cредний курс продажи...

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Минцифры совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС), ФГБУ НИИР (НИИ радио), Национальной радиоассоциацией и операторами связи до 1 апреля должна проработать вопрос о переводе действующих передатчиков эфирного цифрового ТВ-вещания в диапазон 470-694 МГц,... читать дальше

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