ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 января в размере 102,3762 руб.

16 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 102,3762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,16 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54417,353 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1078,686 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,06 коп. и составил 13,9119 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8495 руб., максимальный - 13,94 руб. Была заключена 50041 сделка. Объем торгов составил 75614,12 млн... Минимальный курс юаня составил 13,8495 руб., максимальный - 13,94 руб. Была заключена 50041 сделка. Объем торгов составил 75614,12 млн...

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Банк России проработал варианты изменений в Налоговый кодекс для стимулирования использования цифровых прав в трансграничных расчетах. Письмо с предложениями, подготовленными в развитие договоренностей, достигнутых на ноябрьском совещании с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги заметным ростом на фоне коррекции нефти вниз (фьючерс на Brent просел к $81,2 за баррель). В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,3%,... В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,3%,... читать дальше

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Комитет Госдумы по защите конкуренции считает, что текущая версия законопроекта о введении универсального платежного QR-кода и передаче Национальной системе платежных карт (НСПК) исключительных прав на его использование может привести к монополии, закроет рынок для... читать дальше

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Нефтяные котировки торгуются в минусе вечером в четверг, отступая с достигнутых накануне многомесячных максимумов. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 мск понизились на $0,83 (1,01%), до $81,2 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 мск понизились на $0,83 (1,01%), до $81,2 за баррель. Цена... Цена... читать дальше

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Первый образец совместного с Россией самолета "Освей" планируют произвести в Белоруссии в 2026 году, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус. "Одним из важных событий в 2024 году был старт реализации проекта... "Одним из важных событий в 2024 году был старт реализации проекта... читать дальше

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U.S. Bancorp в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль почти вдвое, а скорректированный показатель оказался выше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе американского банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,663 млрд, или $1,01 в... Как сообщается в пресс-релизе американского банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,663 млрд, или $1,01 в... читать дальше

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Советники избранного президента США Дональда Трампа готовят предложения как по дальнейшим санкциям против российского нефтяного сектора, так и по возможному ослаблению санкционного режима в данной сфере, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией... читать дальше

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Группа Rio Tinto в 4-м квартале 2024 года сократила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 1% к 4-му кварталу 2023 год. По сравнению с 3-м кварталом 2024 года поставки выросли на 1%, до 85,7 млн тонн, говорится в сообщении компании. По итогам 2024 года было... По итогам 2024 года было... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в четверг,. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 мск в четверг опустился на 87,41 пункта (0,2%) и составил 43134,14 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 мск в четверг опустился на 87,41 пункта (0,2%) и составил 43134,14 пункта. Значение S&P 500 уменьшилось на 7,3 пункта (0,12%) - до 5942,61... Значение S&P 500 уменьшилось на 7,3 пункта (0,12%) - до 5942,61... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих для банков возможность удаленной идентификации клиентов, в том числе с использованием видео-конференц-связи в рамках... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,87 коп. и составил 13,9087 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8425 руб., максимальный - 13,9335 руб. Было заключено 15772 сделки. Объем торгов составил 35786,82... Минимальный курс юаня составил 13,8425 руб., максимальный - 13,9335 руб. Было заключено 15772 сделки. Объем торгов составил 35786,82...

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ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8813,57 (-1,79) руб./грамм; на серебро - 98,71 (+0,43) руб./грамм; на платину - 3110,44 (-23,03) руб./грамм; на палладий - 3163,1 (+49,46) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 102,3762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 105,8072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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