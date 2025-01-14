Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,9366 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,8405 руб., максимальный - 13,9895 руб. Было заключено 44562 сделки. Объем торгов составил 82246,85 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,9385 руб. за юань.

14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,65 коп. и составил 13,9366 руб.

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Доля полисов е-ОСАГО в четырех новых регионах РФ составила около 90% в общем объеме заключенных договоров за период действия новых норм закона об ОСАГО - с 1 января 2025 года, такие данные приводит в сообщении Национальная страховая информационная система (АО "НСИС", оператор... читать дальше

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Казахстанская фондовая биржа (KASE) и биржа международного финансового центра "Астана" (AIX) на данный момент не ведут переговоров о возможном объединении, сообщила председатель правления KASE Алина Алдамберген. "Хочу отметить, что не KASE инициирует вопросы слияния. На... "Хочу отметить, что не KASE инициирует вопросы слияния. На... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" в 2024 году реализовало на российском рынке коммерческой техники 24,45 тыс. автомобилей массой от 8 тонн, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "КАМАЗ" реализовал на рынке коммерческой техники России полной массой свыше 14 тонн (принятый в России... "КАМАЗ" реализовал на рынке коммерческой техники России полной массой свыше 14 тонн (принятый в России... читать дальше

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5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-874 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9452% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,01%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,01%... читать дальше

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Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 1,8% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по... читать дальше

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Администрация президента США Джо Байдена планирует представить новые правила, призванные еше сильнее ограничить поставки Китаю продвинутых микрочипов производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics Co., Intel Corp. и других компаний, пишет... читать дальше

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Французский Natixis закрыл сделку по продаже российского дочернего банка, следует из данных ЕГРЮЛ. Новым собственником АО "Натиксис банк" 13 января стала компания "Бюрократ", которая получила специальное разрешение на сделку, подписанное президентом РФ Владимиром... Новым собственником АО "Натиксис банк" 13 января стала компания "Бюрократ", которая получила специальное разрешение на сделку, подписанное президентом РФ Владимиром... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала иск к Илону Маску в федеральный суд по округу Колумбия в связи с обстоятельствами покупки им соцсети Twitter (позднее переименована в X) в 2022 году. Иск направлен в суд по итогам длительного расследования. Регулятор... Иск направлен в суд по итогам длительного расследования. Регулятор... читать дальше

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Ритейлер Fix Price в 2025 году прогнозирует открыть как минимум 700 новых магазинов, говорится в сообщении компании. По итогам 2024 года компания увеличила сеть магазинов на 751 (net, с учетом закрытий), 732 из них пришлись на собственные магазины сети, 19 - на... По итогам 2024 года компания увеличила сеть магазинов на 751 (net, с учетом закрытий), 732 из них пришлись на собственные магазины сети, 19 - на... читать дальше

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Intel Corp. планирует отделить глобальное венчурное подразделение, сделав его самостоятельным инвестфондом. Intel Capital работает с 1991 года и является одним из крупнейших в мире корпоративных венчурных инвесторов, управляя активами на сумму свыше $5 млрд, говорится в... Intel Capital работает с 1991 года и является одним из крупнейших в мире корпоративных венчурных инвесторов, управляя активами на сумму свыше $5 млрд, говорится в... читать дальше

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Авиакомпания "Победа" в 2024 году увеличила перевозки на 5%, до 13,7 млн человек, сообщила представитель компании журналистам. "Средняя загрузка рейсов составила 95,1% - это рекордный показатель по итогам года за всю историю полетов компании", - отметила... "Средняя загрузка рейсов составила 95,1% - это рекордный показатель по итогам года за всю историю полетов компании", - отметила... читать дальше

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Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 2,6%. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 2,6%. Аналитики, опрошенные Bloomberg,... Аналитики, опрошенные Bloomberg,... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 января по данным на начало операционного дня выросло до 3148,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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ЦБ РФ продал валюту с расчетами 14 января (операции за 13 января) на 3,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России с... Банк России с... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,01 пункта (0,245%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2866,52 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,13 пункта (0,245%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,13 пункта (0,245%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Россия в 2024 году, по предварительным данным, увеличила экспорт подсолнечного масла на 31%, до более 5,7 млн тонн, сообщает центр "Агроэкспорт". "Впервые в истории годовой объем экспорта превысил планку в 5 млн тонн", - говорится в сообщении. "Впервые в истории годовой объем экспорта превысил планку в 5 млн тонн", - говорится в сообщении. По данным... По данным... читать дальше

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