ЦБ РФ установил курс евро с 15 января в размере 106,2493 руб.

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Казахстанская фондовая биржа (KASE) и биржа международного финансового центра "Астана" (AIX) на данный момент не ведут переговоров о возможном объединении, сообщила председатель правления KASE Алина Алдамберген.

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ПАО "КАМАЗ" в 2024 году реализовало на российском рынке коммерческой техники 24,45 тыс. автомобилей массой от 8 тонн, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

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5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-874 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9452% от номинала, говорится в сообщении банка.

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Французский Natixis закрыл сделку по продаже российского дочернего банка, следует из данных ЕГРЮЛ.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала иск к Илону Маску в федеральный суд по округу Колумбия в связи с обстоятельствами покупки им соцсети Twitter (позднее переименована в X) в 2022 году.

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Ритейлер Fix Price в 2025 году прогнозирует открыть как минимум 700 новых магазинов, говорится в сообщении компании.

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Авиакомпания "Победа" в 2024 году увеличила перевозки на 5%, до 13,7 млн человек, сообщила представитель компании журналистам.

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Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 2,6%.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 января по данным на начало операционного дня выросло до 3148,4 млрд руб.

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Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ продал валюту с расчетами 14 января (операции за 13 января) на 3,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,01 пункта (0,245%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2866,52 пункта.

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Россия в 2024 году, по предварительным данным, увеличила экспорт подсолнечного масла на 31%, до более 5,7 млн тонн, сообщает центр "Агроэкспорт".

"Впервые в истории годовой объем экспорта превысил планку в 5 млн тонн", - говорится в сообщении.