.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6639 руб.
.
06 января 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6639 руб.
|0
6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,34 коп. и составил 13,6639 руб. Минимальный курс юаня составил 13,589 руб., максимальный - 13,8225 руб. Было заключено 11547 сделок. Объем торгов составил 12455,21 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,624 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 января 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 января снизилась на 1,13% и составила 52273,132 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52273,132 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 596,864 млрд руб., или на...
.06 января 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,34 коп. и составил 13,6639 руб. Минимальный курс юаня составил 13,589 руб., максимальный - 13,8225 руб. Было заключено 11547 сделок. Объем торгов составил 12455,21...
.06 января 2025 года 18:01
Рынок акций США начал торги на подъеме. Газета Washington Post написала со ссылкой на трех информированных источников, что помощники избранного президента Дональда Трампа разрабатывают схему введения пошлин на импорт в США, однако они будут касаться только отдельных товаров,... читать дальше
.06 января 2025 года 17:45
Американская сталелитейная компания United States Steel Corp. (US Steel) и японская Nippon Steel намерены через суд добиться отмены запрета на слияние. В конце прошлой недели президент США Джо Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel. Он предписал... читать дальше
.06 января 2025 года 17:23
Рынок акций РФ к вечеру замедлил снижение после утренних распродаж в рамках фиксации прибыли игроками и опасений введения новых антироссийских санкций со стороны Запада, поддержку оказывает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшая нефть на фоне ослабления... читать дальше
.06 января 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,45 пункта (0,688%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,72 (-0,31%) пункта,... читать дальше
.06 января 2025 года 16:15
В декабре 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,6% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В ноябре цены в Германии... читать дальше
.06 января 2025 года 15:58
Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в понедельник днем, рубль дорожает после снижения в течение четырех сессий подряд; активность торгов остается пониженной из-за официального выходного дня в России. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,67 руб., что на... читать дальше
.06 января 2025 года 15:53
Курс доллара усилил падение к евро и фунту стерлингов днем в понедельник, а также перешел к снижению относительно иены, после сообщений в СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести лишь ограниченные пошлины на импорт. Как написала Washington... читать дальше
.06 января 2025 года 15:39
Президент США Джо Байден на неопределенный срок заблокировал разработку ресурсов нефти и газа на более чем 625 млн акров прибрежных вод, предупредив, что бурение просто "не оправдывает рисков" и "не нужно" для обеспечения энергетических потребностей государства. Как... читать дальше
.06 января 2025 года 14:57
Нью-Йорк стал первым городом в США, начавшим взимать с автомобилистов сбор за въезд в перегруженные части города, пишет Financial Times. Плата за проезд по южной части Манхэттена в часы пиковой транспортной нагрузки (с 5 до 21 в будние дни и с 9 до 21 в выходные)... читать дальше
.06 января 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,17 пункта (0,43%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,72 (-0,31%) пункта,... читать дальше
.06 января 2025 года 14:39
Цены на нефть эталонных марок перешли к слабому росту после утреннего снижения. Как сообщалось, Саудовская Аравия намерена впервые за три месяца повысить цены на нефть с поставкой в страны Азии. В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей в феврале... читать дальше
.06 января 2025 года 14:18
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимуществнно закрылись в минусе в понедельник, инвесторы оценивали статданные и другие новости. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Народный банк... читать дальше
.06 января 2025 года 13:33
Южнокорейская Samsung Electronics оснастит свои телевизоры новыми функциями искусственного интеллекта (ИИ), говорится на сайте компании. Технология Samsung Vision AI позволит зрителям искать информацию о текущих трансляциях, не прерывая просмотра, будет в режиме... читать дальше
.06 января 2025 года 13:19
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов в понедельник, инвесторы среди прочего оценивают статданные. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в декабре 2024 года 49,6 пункта... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.