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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6639 руб.
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06 января 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6639 руб.

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6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,34 коп. и составил 13,6639 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,589 руб., максимальный - 13,8225 руб. Было заключено 11547 сделок. Объем торгов составил 12455,21 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,624 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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