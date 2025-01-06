Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6639 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,589 руб., максимальный - 13,8225 руб. Было заключено 11547 сделок. Объем торгов составил 12455,21 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,624 руб. за юань.

6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,34 коп. и составил 13,6639 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52273,132 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 596,864 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,34 коп. и составил 13,6639 руб. Минимальный курс юаня составил 13,589 руб., максимальный - 13,8225 руб. Было заключено 11547 сделок. Объем торгов составил 12455,21... Минимальный курс юаня составил 13,589 руб., максимальный - 13,8225 руб. Было заключено 11547 сделок. Объем торгов составил 12455,21...

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Рынок акций США начал торги на подъеме. Газета Washington Post написала со ссылкой на трех информированных источников, что помощники избранного президента Дональда Трампа разрабатывают схему введения пошлин на импорт в США, однако они будут касаться только отдельных товаров,... читать дальше

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Американская сталелитейная компания United States Steel Corp. (US Steel) и японская Nippon Steel намерены через суд добиться отмены запрета на слияние. В конце прошлой недели президент США Джо Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel. Он предписал... В конце прошлой недели президент США Джо Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel. Он предписал... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру замедлил снижение после утренних распродаж в рамках фиксации прибыли игроками и опасений введения новых антироссийских санкций со стороны Запада, поддержку оказывает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшая нефть на фоне ослабления... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,45 пункта (0,688%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,72 (-0,31%) пункта,... читать дальше

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В декабре 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,6% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В ноябре цены в Германии... читать дальше

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Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в понедельник днем, рубль дорожает после снижения в течение четырех сессий подряд; активность торгов остается пониженной из-за официального выходного дня в России. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,67 руб., что на... Курс юаня в 15:00 мск составил 13,67 руб., что на... читать дальше

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Курс доллара усилил падение к евро и фунту стерлингов днем в понедельник, а также перешел к снижению относительно иены, после сообщений в СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести лишь ограниченные пошлины на импорт. Как написала Washington... Как написала Washington... читать дальше

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Президент США Джо Байден на неопределенный срок заблокировал разработку ресурсов нефти и газа на более чем 625 млн акров прибрежных вод, предупредив, что бурение просто "не оправдывает рисков" и "не нужно" для обеспечения энергетических потребностей государства. Как... Как... читать дальше

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Нью-Йорк стал первым городом в США, начавшим взимать с автомобилистов сбор за въезд в перегруженные части города, пишет Financial Times. Плата за проезд по южной части Манхэттена в часы пиковой транспортной нагрузки (с 5 до 21 в будние дни и с 9 до 21 в выходные)... Плата за проезд по южной части Манхэттена в часы пиковой транспортной нагрузки (с 5 до 21 в будние дни и с 9 до 21 в выходные)... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,17 пункта (0,43%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,72 (-0,31%) пункта,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к слабому росту после утреннего снижения. Как сообщалось, Саудовская Аравия намерена впервые за три месяца повысить цены на нефть с поставкой в страны Азии. В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей в феврале... Как сообщалось, Саудовская Аравия намерена впервые за три месяца повысить цены на нефть с поставкой в страны Азии. В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей в феврале... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимуществнно закрылись в минусе в понедельник, инвесторы оценивали статданные и другие новости. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Народный банк... Народный банк... читать дальше

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Южнокорейская Samsung Electronics оснастит свои телевизоры новыми функциями искусственного интеллекта (ИИ), говорится на сайте компании. Технология Samsung Vision AI позволит зрителям искать информацию о текущих трансляциях, не прерывая просмотра, будет в режиме... Технология Samsung Vision AI позволит зрителям искать информацию о текущих трансляциях, не прерывая просмотра, будет в режиме... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов в понедельник, инвесторы среди прочего оценивают статданные. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в декабре 2024 года 49,6 пункта... Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в декабре 2024 года 49,6 пункта... читать дальше

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