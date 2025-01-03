.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,7972 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре выросло на 3,7%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%
 
С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые наши читатели, надежные партнеры, талантливые коллеги по журналистскому цеху! Дорогие друзья! Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем Вам в 2025-м только хороших новостей (о них корреспонденты "Финмаркета" тоже...
 
Что нового готовит россиянам январь
Январь нового года принесет множество нововведений в разные сферы жизни россиян: от увеличения штрафов за нарушения ПДД до повышения МРОТ, прожиточного минимума и прочих выплат, пишут "Известия". МРОТ и другие пособия Минимальный размер...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 3,1%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2024 года составил 3,1% в годовом выражении после повышения на 4,1% во 2-м квартале и роста на 5,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Росстата об использовании ВВП в 3-м квартале 2024 года. Таким образом, Росстат...
 
03 января 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,7972 руб.

 0  
3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,71 коп. и составил 13,7972 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,702 руб., максимальный - 13,84 руб. Было заключено 5515 сделок. Объем торгов составил 5077,26 млн руб., что на 95% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,7975 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 января 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 января снизилась на 0,35% и составила 52869,996 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52869,996 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 184,442 млрд руб., или на...
.
03 января 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,7972 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,71 коп. и составил 13,7972 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,702 руб., максимальный - 13,84 руб. Было заключено 5515 сделок. Объем торгов составил 5077,26 млн...
.
03 января 2025 года 17:56
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов
Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в пятницу.

В 18:00 мск рынок ждет публикации декабрьского значения индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, не...    читать дальше
.
03 января 2025 года 17:39
ЦБ Китая в этом году может снизить ставку по 7-дневному обратному РЕПО
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в 2025 году наверняка снизит процентные ставки по семидневным операциям обратного РЕПО, сообщил регулятор газете Financial Times.

Ставка будет снижена "в подходящее время", сказали в китайском ЦБ. Сейчас она составляет 1,5%....    читать дальше
.
03 января 2025 года 17:24
Рынок акций РФ торгуется в минусе
Рынок акций РФ снижается из-за фиксации прибыли игроками на опасениях новых антироссийских санкций Запада, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и дорожает нефть.

Минфин США во вторник, 31 декабря, расширил антироссийский санкционный список, добавив в SDN...    читать дальше
.
03 января 2025 года 17:05
Число самозанятых в России превысило 12 млн
Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России по итогам декабря достигло 12 млн 172 тыс. 902. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС). В прошлом месяце было зарегистрировано 374 тыс. 153 новых...    читать дальше
.
03 января 2025 года 16:41
Доллар усилил снижение к основным валютам
Курс доллара США усилил снижением к основным мировым валютам днем в пятницу.

По данным CME FedWatch, участники рынка деривативов ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на 25-50 базисных пунктов в этом году. Вероятность снижения на 25...    читать дальше
.
03 января 2025 года 16:28
Квартальные продажи автомобилей Tata подросли на 0,3%
Крупнейший индийский автопроизводитель Tata Motors в третьем финансовом квартале увеличил продажи автомобилей на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 235,599 тыс.

Продажи легковых автомобилей в октябре-декабре выросли на 1% и составили 139,829 тыс., тогда...
.
03 января 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 3 января снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 59,34 пункта (2,058%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2823,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2898,71 (+0,54%) пункта,...    читать дальше
.
03 января 2025 года 15:52
В 1-м квартале китайские компании с листингом в Гонконге выплатят рекордные дивиденды - $12,9 млрд
Зарегистрированные на Гонконгской фондовой бирже китайские компании выплатят в первом квартале промежуточные дивиденды на рекордные для периода $12,9 млрд, согласно данным Bloomberg.

Дивиденды, выплаченные ими в четвертом квартале, превысили $16,2 млрд. Это на 47%...    читать дальше
.
03 января 2025 года 15:35
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть днем перешли к умеренному снижению.

Перспективы нефтяного рынка в этом году остаются неопределенными на фоне ожиданий профицита и возможного восстановления объемов добычи странами ОПЕК+, а также оптимизма в отношении экономики Китая, пишет Trading...    читать дальше
.
03 января 2025 года 14:46
Мировые цены на продовольствие снизились в 2024 году
Индекс мировых цен на продовольствие в декабре снизился на 0,6 пункта относительно предыдущего месяца и составил 127 пунктов, сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Это было обусловлено сокращением стоимости...    читать дальше
.
03 января 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 3 января снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 54,08 пункта (1,876%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2828,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2898,71 (+0,54%) пункта,...    читать дальше
.
03 января 2025 года 14:21
ВЭБ получил заявки на финансирование строительства шести новых аэропортов
ВЭБ получил заявки на финансирование строительства шести новых аэропортов, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В целом при нашей поддержке, благодаря нашим инструментам уже 12 аэропортов в стране были построены...    читать дальше
.
03 января 2025 года 13:45
Фондовая Азия завершила торги ростом, снизился рынок материкового Китая
Азиатские фондовые индексы в пятницу выросли, исключением стал только рынок материкового Китая.

Биржи Японии остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов упал на 1,6%, при этом гонконгский Hang...    читать дальше
.
03 января 2025 года 13:32
Приток прямых иноинвестиций в Саудовскую Аравию в 3-м квартале сократился на 8% к апрелю-июню
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику Саудовской Аравии в третьем квартале 2024 года уменьшился на 8% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 18 млрд риялов ($4,8 млрд), сообщило статистическое управление страны.

Приток ПИИ за девять месяцев...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.