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03 января 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,7972 руб.
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3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,71 коп. и составил 13,7972 руб. Минимальный курс юаня составил 13,702 руб., максимальный - 13,84 руб. Было заключено 5515 сделок. Объем торгов составил 5077,26 млн руб., что на 95% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,7975 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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