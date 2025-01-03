Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,7972 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52869,996 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 184,442 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,71 коп. и составил 13,7972 руб.

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в пятницу.

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в 2025 году наверняка снизит процентные ставки по семидневным операциям обратного РЕПО, сообщил регулятор газете Financial Times.

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Рынок акций РФ снижается из-за фиксации прибыли игроками на опасениях новых антироссийских санкций Запада, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и дорожает нефть.

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Курс доллара США усилил снижением к основным мировым валютам днем в пятницу.

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Крупнейший индийский автопроизводитель Tata Motors в третьем финансовом квартале увеличил продажи автомобилей на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 235,599 тыс.

Продажи легковых автомобилей в октябре-декабре выросли на 1% и составили 139,829 тыс., тогда...