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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 декабря
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28 декабря 2024 года 17:30
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 декабря
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28 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8551,74 (+103,97) руб./грамм; на серебро - 96,91 (+1,63) руб./грамм; на платину - 3023,9 (-20,69) руб./грамм; на палладий - 3004,28 (-75,86) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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