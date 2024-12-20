Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -2133 млрд руб.

20 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -2133 млрд руб.

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Вице-премьер Александр Новак заменил Андрея Белоусова на позиции председателя Национального совета по обеспечению финансовой стабильности. Соответствующее распоряжение подписал 19 декабря глава правительства Михаил Мишустин. Также в состав совета включен зампред ЦБ... Также в состав совета включен зампред ЦБ... читать дальше

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Принятые ЦБ РФ меры должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, но для ее возвращения к цели потребуется долгий период жестких денежно-кредитных условий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В экономике сформировались жесткие денежно-кредитные... "В экономике сформировались жесткие денежно-кредитные... читать дальше

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Работники семи распределительных центров Amazon.com Inc. в четверг покинули работу раньше установленного времени и начали забастовку, которую профсоюз Amazon Teamsters называет крупнейшей в истории компании. В протестных действиях, о которых профсоюз ранее предупреждал... В протестных действиях, о которых профсоюз ранее предупреждал... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 152,73 пункта (6,32%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2569,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2575,91 (+6,6%) пункта, минимальное - 2420,05... читать дальше

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Цены на нефть теряют более 1% на торгах в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне растущих опасений в отношении перспектив глобального спроса. Аналитики JPMorgan, мнение которых приводит The Wall Street Journal, прогнозируют избыток нефти на мировом рынке в размере... Аналитики JPMorgan, мнение которых приводит The Wall Street Journal, прогнозируют избыток нефти на мировом рынке в размере... читать дальше

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Курс биткойна в четверг упал ниже $100 тыс. и продолжает опускаться в пятницу на ожиданиях более медленного снижения процентной ставки Федрезервом в следующем году. Биткойн к 14:21 мск подешевел на 2,6% - до $93,806 тыс., по данным Coindesk. За последние пять сессий... Биткойн к 14:21 мск подешевел на 2,6% - до $93,806 тыс., по данным Coindesk. За последние пять сессий... читать дальше

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Добыча природного газа в Норвегии в ноябре уменьшилась на 1,4% относительно того же месяца прошлого года - до 10,8 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD). По уточненным расчетам, в октябре объем производства составлял 10,6... По уточненным расчетам, в октябре объем производства составлял 10,6... читать дальше

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Банк России, выбрав неожиданный для рынка вариант сохранения ставки, отметил рост отдельных дезинфляционных рисков. "На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, хотя выросли отдельные дезинфляционные... "На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, хотя выросли отдельные дезинфляционные... читать дальше

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Инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) и замедления кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. ЦБ отмечает, что в октябре-ноябре текущий рост цен с... ЦБ отмечает, что в октябре-ноябре текущий рост цен с... читать дальше

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Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом изначально большинство аналитиков ждали ее повышения в пятницу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых.... При этом изначально большинство аналитиков ждали ее повышения в пятницу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых.... читать дальше

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ЦБ РФ отмечает существенное ужесточение денежно-кредитных условий, охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров по ставке. Это связано как с влиянием уже реализованного с... Это связано как с влиянием уже реализованного с... читать дальше

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По оперативным данным, в октябре – ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям 3-го квартала 2024 года, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий... читать дальше

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Рынок акций РФ днем в пятницу рванул вверх после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых (консенсус-прогноз предполагал ее рост до 23% из-за высокой инфляции), индекс МосБиржи подскочил выше 2500 пунктов. К 13:31 мск индекс МосБиржи составил... К 13:31 мск индекс МосБиржи составил... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,06%, гонконгский Hang Seng просел на 0,16%. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,06%, гонконгский Hang Seng просел на 0,16%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять... Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять... читать дальше

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Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали... "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали... читать дальше

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России известно об обсуждениях, которые ведутся странами "семерки" о новых санкциях в отношении российской нефтедобычи, Москва в случае принятия подобных решений будет минимизировать последствия и будет делать все, чтобы обеспечить интересы страны, заявил пресс-секретарь... читать дальше

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