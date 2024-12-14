ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 103,4305 руб., евро - 109,0126 руб.

.

.

14 объектов образования возводятся за счет инвесторов в Северном административном округе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

.

Сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) отслеживает ситуацию и анализирует потенциальные последствия на фоне заявлений президента Сербии Александра Вучича о том, что США планируют в ближайшее время ввести санкции в отношении NIS.

.

Количество пользователей портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) за 15 лет его работы достигло 112 млн, говорится в сообщении Минцифры России.

.

.

До конца года в Москве планируется открыть еще четыре станции метро, в том числе станции Троицкой линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, будут. Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции", - сказал Собянин журналистам в субботу, отвечая на...