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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 103,4305 руб., евро - 109,0126 руб.
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14 декабря 2024 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 103,4305 руб., евро - 109,0126 руб.
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14 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 103,4305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,95 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 109,0126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,47 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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