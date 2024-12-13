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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 103,95 руб., евро - 110,4804 руб
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
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13 декабря 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 103,95 руб., евро - 110,4804 руб

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13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 103,95 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,93 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 110,4804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,92 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 109,0126 руб. По...
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