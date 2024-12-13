ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 103,95 руб., евро - 110,4804 руб

Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 110,4804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,92 руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 103,95 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,93 коп.

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Перед властями РФ стоит очень сложная задача - пройти между инфляций и риском замедления экономики, предприятия ощутимо сокращают свои инвестиционные программы на фоне решений ЦБ по повышению ключевой ставки, это скажется на динамике экономического роста, сказал "Интерфаксу"... читать дальше

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Решение об ограничении экспорта той или иной продукции, по аналогии с обогащенным ураном, должно учитывать как степень воздействия на внешние рынки, так и возможные последствия для российских предприятий и регионов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров "Интерфаксу" в... читать дальше

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Траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю, сказал "Интерфаксу" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах XXI съезда партии "Единая Россия". "Мы их... читать дальше

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Производители в России готовы наращивать выпуск натрия хлорида (физиологического раствора) для оперативного удовлетворения существующей потребности, сообщили в Минпромторге РФ. "Производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН (международному непатентованному... "Производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН (международному непатентованному... читать дальше

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Минэнерго РФ видит ухудшение динамики экспорта угля из России в этом году, сообщил "Интерфаксу" глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в кулуарах XXI съезда партии "Единая Россия". "Мы в этом году, осталось ещё немножко (до конца года) видим ухудшение динамики экспорта угля.... "Мы в этом году, осталось ещё немножко (до конца года) видим ухудшение динамики экспорта угля.... читать дальше

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Россия уверена в себе и развивается, несмотря на попытки грубого давления на нее со стороны правящих элит некоторых государств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия развивается, экономика растёт, и это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в... "Россия развивается, экономика растёт, и это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в... читать дальше

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"Норильский никель" доработал стратегию кооперации с Китаем, учтя необходимость сохранения налоговой базы и рабочих мест в РФ, заявил глава компания Владимир Потанин в субботу в интервью РБК ТВ. Весной "Норникель" заявил о возможности размещения части мощностей Медного завода из... читать дальше

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Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили, бывший депутат парламента трех созывов. Выборы президента в субботу впервые в Грузии проходили не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов. Представители оппозиционных партий, считающие... Выборы президента в субботу впервые в Грузии проходили не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов. Представители оппозиционных партий, считающие... читать дальше

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Правительство РФ утвердило постановление о стимулирующих дополнительных выплатах к зарплате сотрудникам федеральных учреждений на Крайнем Севере. "Работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, смогут получать... "Работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, смогут получать... читать дальше

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Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин считает, что курс от 100 до 110 рублей за доллар является обоснованным в нынешних санкционных условиях, представляя из себя баланс между интересами экспортеров и бюджета. "Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, - нечто... "Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, - нечто... читать дальше

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Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали в субботу за импичмент президента страны Юн Сок Ёля, сообщает The Korea Herald. Импичмент поддержали 204 депутата, 85 выступили против, трое воздержались. Теперь конституционный суд Южной Кореи должен будет решить, оставлять... Теперь конституционный суд Южной Кореи должен будет решить, оставлять... читать дальше

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Действие повышенных импортных пошлин в отношении ряда товаров, поставляемых из недружественных стран, продлено до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление утвердило и в пятницу опубликовало правительство РФ. Дополнительные импортные пошлины в размере 20-50% на ввоз... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США одобрила покупку 10% акций американского регионального банка KeyCorp канадским The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) за $2 млрд, передает MarketWatch. KeyCorp ожидал одобрения в первом квартале 2025 года. KeyCorp ожидал одобрения в первом квартале 2025 года. Всего Scotiabank... Всего Scotiabank... читать дальше

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Капитализация Broadcom Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, впервые превысила отметку в $1 трлн. Акции компании прибавляют в цене более 21% в ходе торгов в пятницу. Рыночная стоимость Broadcom по итогам предыдущей сессии... Рыночная стоимость Broadcom по итогам предыдущей сессии... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в ноябре 2024 года снизился на 1,6% по отношению к октябрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 103,4305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,95 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 109,0126 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 109,0126 руб. По...

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