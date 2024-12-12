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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,9432 руб.
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12 декабря 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,9432 руб.
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12 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,09 коп. и составил 13,9432 руб. Минимальный курс юаня составил 13,7965 руб., максимальный - 14,1375 руб. Было заключено 73344 сделки. Объем торгов составил 105166,51 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,8 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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