Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,9432 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,7965 руб., максимальный - 14,1375 руб. Было заключено 73344 сделки. Объем торгов составил 105166,51 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,8 руб. за юань.

12 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,09 коп. и составил 13,9432 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46492,576 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 119,441 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,09 коп. и составил 13,9432 руб. Минимальный курс юаня составил 13,7965 руб., максимальный - 14,1375 руб. Было заключено 73344 сделки. Объем торгов составил 105166,51... Минимальный курс юаня составил 13,7965 руб., максимальный - 14,1375 руб. Было заключено 73344 сделки. Объем торгов составил 105166,51...

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением вместе с нефтью и на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции. Индекс МосБиржи после утреннего роста откатился ниже 2500 пунктов. В Азии в четверг преобладала позитивная... В Азии в четверг преобладала позитивная... читать дальше

.

В Великобритании в 2025 году будет продано около 1,15 млн домов, а первый квартал будет особенно насыщенным для рынка жилья, поскольку покупатели будут стремиться обзавестись жильем до повышения гербового сбора, прогнозируют эксперты портала недвижимости Rightmove. В... В... читать дальше

.

Госдума приняла во втором чтении законопроект по донастройке работы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов. Документ (N557693-8) был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов в феврале. В условиях повышенного интереса со стороны частных... читать дальше

.

Фьючерсы на нефть торгуются ниже уровней закрытия предыдущей сессии вечером в четверг. Негативными факторами для рынка стали прогноз Международного энергетического агентства и сигналы возможного ужесточения санкций в отношении экспорта российской и иранской нефти. МЭА в... МЭА в... читать дальше

.

Фондовые индексы США начали день без единой динамики при открытии торгов в четверг. Участники торгов оценивают статистику и корпоративные новости. Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным... Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным... читать дальше

.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, говорится в сообщении министерства труда страны. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,8%, по данным Trading... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,33 коп. и составил 13,9338 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8405 руб., максимальный - 14,13 руб. Было заключено 18558 сделок. Объем торгов составил 35080,39... Минимальный курс юаня составил 13,8405 руб., максимальный - 14,13 руб. Было заключено 18558 сделок. Объем торгов составил 35080,39...

.

Европейский центральный банк пока не готов объявить о победе над инфляцией, поэтому курс денежно-кредитной политики остается ограничительным, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания. "Наша миссия еще не завершена", - сказала... читать дальше

.

ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9041,8 (+111,72) руб./грамм; на серебро - 105,94 (+0,02) руб./грамм; на платину - 3134,86 (+17,17) руб./грамм; на палладий - 3238,46 (+21,16) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 103,95 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 110,4804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 192,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Традиционная предновогодняя встреча представителей крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным, как ожидается, состоится 16 декабря, сообщил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Мы ждем, что, действительно, в... читать дальше

.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Смягчение ДКП последовало, несмотря на данные о том, что инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,3% с 2% в октябре. Это ускорение было... читать дальше

.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,7% с ожидавшихся в сентябре 0,8%. "Мы ожидаем более медленного восстановления экономики, чем в сентябрьских прогнозах, - говорится в сообщении регулятора по итогам декабрьского заседания. -... читать дальше

.