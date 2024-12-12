Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 декабря

12 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9041,8 (+111,72) руб./грамм; на серебро - 105,94 (+0,02) руб./грамм; на платину - 3134,86 (+17,17) руб./грамм; на палладий - 3238,46 (+21,16) руб./грамм.

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В Великобритании в 2025 году будет продано около 1,15 млн домов, а первый квартал будет особенно насыщенным для рынка жилья, поскольку покупатели будут стремиться обзавестись жильем до повышения гербового сбора, прогнозируют эксперты портала недвижимости Rightmove. В... В... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект по донастройке работы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов. Документ (N557693-8) был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов в феврале. В условиях повышенного интереса со стороны частных... читать дальше

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Фьючерсы на нефть торгуются ниже уровней закрытия предыдущей сессии вечером в четверг. Негативными факторами для рынка стали прогноз Международного энергетического агентства и сигналы возможного ужесточения санкций в отношении экспорта российской и иранской нефти. МЭА в... МЭА в... читать дальше

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Фондовые индексы США начали день без единой динамики при открытии торгов в четверг. Участники торгов оценивают статистику и корпоративные новости. Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным... Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным... читать дальше

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Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, говорится в сообщении министерства труда страны. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,8%, по данным Trading... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,33 коп. и составил 13,9338 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8405 руб., максимальный - 14,13 руб. Было заключено 18558 сделок. Объем торгов составил 35080,39... Минимальный курс юаня составил 13,8405 руб., максимальный - 14,13 руб. Было заключено 18558 сделок. Объем торгов составил 35080,39...

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Европейский центральный банк пока не готов объявить о победе над инфляцией, поэтому курс денежно-кредитной политики остается ограничительным, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания. "Наша миссия еще не завершена", - сказала... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9041,8 (+111,72) руб./грамм; на серебро - 105,94 (+0,02) руб./грамм; на платину - 3134,86 (+17,17) руб./грамм; на палладий - 3238,46 (+21,16) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 103,95 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 110,4804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 192,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Традиционная предновогодняя встреча представителей крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным, как ожидается, состоится 16 декабря, сообщил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Мы ждем, что, действительно, в... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Смягчение ДКП последовало, несмотря на данные о том, что инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,3% с 2% в октябре. Это ускорение было... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,7% с ожидавшихся в сентябре 0,8%. "Мы ожидаем более медленного восстановления экономики, чем в сентябрьских прогнозах, - говорится в сообщении регулятора по итогам декабрьского заседания. -... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 18 тыс., до 242 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это максимум с середины октября. Неделей ранее показатель составил 224 тыс. Аналитики в среднем... Неделей ранее показатель составил 224 тыс. Аналитики в среднем... читать дальше

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2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-857 на 10 млрд 352,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2024 года составило $57,4 млрд, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $49,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,... читать дальше

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