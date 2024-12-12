.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 103,95 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Субъекты РФ смогут принимать градостроительные проекты без общественных слушаний
В следующем году истекает срок действия закона, который позволял регионам в 2022-2024 гг. самостоятельно принимать решение о необходимости проведения общественных слушаний при реализации градостроительных проектов. Комитет Госдумы по собственности,...
 
Кредитные каникулы для МСП отложили минимум на полгода
Кредитные каникулы для малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых могут появиться в России не ранее середины 2025 г. Об этом заявили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Этот механизм анонсировал президент Владимир Путин в послании...
 
Банки сократили выдачу кредитов гражданам-нерезидентам
Следуя общему тренду охлаждения потребительского кредитования, российские банки сократили выдачу кредитов гражданам-нерезидентам, пишет "Коммерсантъ". Если за последние два года в среднем выдавалось более 120 тыс. таких кредитов, то по итогам...
 
12 декабря 2024 года 17:43

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 103,95 руб.

 0  
12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 103,95 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,93 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 декабря 2024 года 18:53
Эксперты прогнозируют рост цен на жилье в Великобритании в 2025 году на 4%
В Великобритании в 2025 году будет продано около 1,15 млн домов, а первый квартал будет особенно насыщенным для рынка жилья, поскольку покупатели будут стремиться обзавестись жильем до повышения гербового сбора, прогнозируют эксперты портала недвижимости Rightmove.

В...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 18:47
Депутаты во 2-м чтении приняли законопроект о реформе ЗПИФов для квалифицированных инвесторов
Госдума приняла во втором чтении законопроект по донастройке работы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов. Документ (N557693-8) был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов в феврале. В условиях повышенного интереса со стороны частных...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 18:41
Нефтяные цены перешли к снижению
Фьючерсы на нефть торгуются ниже уровней закрытия предыдущей сессии вечером в четверг. Негативными факторами для рынка стали прогноз Международного энергетического агентства и сигналы возможного ужесточения санкций в отношении экспорта российской и иранской нефти.

МЭА в...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 18:34
Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные изменения
Фондовые индексы США начали день без единой динамики при открытии торгов в четверг. Участники торгов оценивают статистику и корпоративные новости.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 18:07
Рост цен производителей в США в ноябре составил 3%
Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, говорится в сообщении министерства труда страны. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,8%, по данным Trading...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,9338 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,33 коп. и составил 13,9338 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,8405 руб., максимальный - 14,13 руб. Было заключено 18558 сделок. Объем торгов составил 35080,39...
.
12 декабря 2024 года 17:55
Лагард считает, что существует ряд повышательных рисков для инфляции в еврозоне
Европейский центральный банк пока не готов объявить о победе над инфляцией, поэтому курс денежно-кредитной политики остается ограничительным, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания. "Наша миссия еще не завершена", - сказала...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 декабря
ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9041,8 (+111,72) руб./грамм; на серебро - 105,94 (+0,02) руб./грамм; на платину - 3134,86 (+17,17) руб./грамм; на палладий - 3238,46 (+21,16) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
12 декабря 2024 года 17:43
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 103,95 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 103,95 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,93 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
12 декабря 2024 года 17:43
ЦБ РФ установил курс евро с 13 декабря в размере 110,4804 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 110,4804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 192,16 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
12 декабря 2024 года 17:42
Шохин рассчитывает, что встреча представителей крупного бизнеса с президентом состоится 16 декабря
Традиционная предновогодняя встреча представителей крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным, как ожидается, состоится 16 декабря, сообщил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Мы ждем, что, действительно, в...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 17:21
ЕЦБ понизил процентные ставки, несмотря на данные о ускорении инфляции в еврозоне в ноябре
Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Смягчение ДКП последовало, несмотря на данные о том, что инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,3% с 2% в октябре. Это ускорение было...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 17:12
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,7%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,7% с ожидавшихся в сентябре 0,8%. "Мы ожидаем более медленного восстановления экономики, чем в сентябрьских прогнозах, - говорится в сообщении регулятора по итогам декабрьского заседания. -...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 17:06
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 18 тыс., ожидалось снижение
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 18 тыс., до 242 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это максимум с середины октября.

Неделей ранее показатель составил 224 тыс. Аналитики в среднем...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 16:47
ВТБ разместил 10,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-857 на 10,4 млрд рублей
2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-857 на 10 млрд 352,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
12 декабря 2024 года 16:38
В январе-ноябре профицит счета текущих операций платежного баланса РФ увеличился в 1,2 раза
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2024 года составило $57,4 млрд, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $49,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.