ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 103,2707 руб., курс евро - в размере 108,5588 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 108,5588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 235,64 коп.

12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 103,2707 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 323,83 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45666,707 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 768,657 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,21 коп. и составил 13,9953 руб. Минимальный курс юаня составил 13,82 руб., максимальный - 14,0735 руб. Было заключено 49568 сделок. Объем торгов составил 78927,22 млн... Минимальный курс юаня составил 13,82 руб., максимальный - 14,0735 руб. Было заключено 49568 сделок. Объем торгов составил 78927,22 млн...

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Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 3,1% Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2024 года на уровне 3,1% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2024 года. Во 2-м квартале 2024 года рост ВВП в годовом... Во 2-м квартале 2024 года рост ВВП в годовом... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,4%, завершил пятницу противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,3% и составил 2485,2 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,3% и составил 2485,2 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,2% - до 756,93 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,2% - до 756,93 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Некоторые устройства самообслуживания Т-Банка с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и MasterCard, говорится в рассылке кредитной организации для клиентов. "С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать... "С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене запрета компаниям иметь в качестве единственного учредителя другое юрлицо с одним участником или акционером. Соответствующие поправки в законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной... Соответствующие поправки в законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной... читать дальше

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Вечером нефтяные цены остаются в плюсе. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:21 мск торговались по $73,91 за баррель, на $0,5 (0,68%) выше цены закрытия четверга. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:21 мск торговались по $73,91 за баррель, на $0,5 (0,68%) выше цены закрытия четверга. Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской... Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской... читать дальше

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Inter IKEA Group завершила сделку по приобретению розничной сети IKEA в Эстонии, Латвии и Литве. "В августе 2024 года Inter IKEA Group подписала соглашение о покупке акций с компанией Hof ehf (Исландия), владельцем розничной сети IKEA Baltics. После получения... "В августе 2024 года Inter IKEA Group подписала соглашение о покупке акций с компанией Hof ehf (Исландия), владельцем розничной сети IKEA Baltics. После получения... читать дальше

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В начале торгов в пятницу индекс Dow Jones Industrial Average колеблется между ростом и снижением, S&P 500 и Nasdaq Composite дорожают вслед за котировками акций IT-компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск опустился на 12,47 пункта (0,03%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск опустился на 12,47 пункта (0,03%) и... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,07 коп. и составил 13,9945 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8225 руб., максимальный - 14,05 руб. Было заключено 15620 сделок. Объем торгов составил 36056,3 млн... Минимальный курс юаня составил 13,8225 руб., максимальный - 14,05 руб. Было заключено 15620 сделок. Объем торгов составил 36056,3 млн...

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АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в январе-ноябре 2024 года произвело 420,402 тыс. декалитров (дал) продукции, сообщили "Интерфаксу" на предприятии. По словам представителя комбината, за аналогичный период прошлого года было выпущено 384 тыс. дал... По словам представителя комбината, за аналогичный период прошлого года было выпущено 384 тыс. дал... читать дальше

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Правительство Великобритании вновь сократило долю в банке NatWest (бывший Royal Bank of Scotland), теперь она составляет менее 10%. Как говорится в сообщении британского Минфина, власти продали 80,9 млн акций NatWest, уменьшив долю в нем до 9,99% с... Как говорится в сообщении британского Минфина, власти продали 80,9 млн акций NatWest, уменьшив долю в нем до 9,99% с... читать дальше

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Нефтегазовая отрасль к настоящему моменту сумела импортозаместить до 80% необходимых IT-решений, сказал журналистам председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, который возглавляет Индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование".... читать дальше

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Право компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников предлагается продлить только на два месяца, до 28 февраля 2025 года - это устанавливает подготовленный комитетом Госдумы по вопросам собственности ко второму чтению... читать дальше

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Венгрия и Болгария нашли юридическое и финансовое приемлемое для сторон решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США в отношении Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в одной из... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16.12 по 22.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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