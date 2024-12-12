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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 103,2707 руб., курс евро - в размере 108,5588 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 3,1%
Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2024 года на уровне 3,1% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2024 года. Во 2-м квартале 2024 года...
 
Банки стали завышать ставки по ипотеке
В условиях высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Из-за этого они начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, рассказал "Известиям" замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, финансовые...
 
Госзаказ на IT-разработку сосредоточат в центре экспертизы Минцифры
ФБГУ "Центр экспертизы и координации информатизации" (ЦЭКИ), подведомственное Минцифры, может стать единым центром согласования IT-расходов всех государственных органов власти. Об этом "Ведомостям" рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко (курирует...
 
12 декабря 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 103,2707 руб., курс евро - в размере 108,5588 руб.

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12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 103,2707 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 323,83 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 108,5588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 235,64 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45666,707 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 768,657 млрд руб., или на...
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13 декабря 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,9953 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,21 коп. и составил 13,9953 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,82 руб., максимальный - 14,0735 руб. Было заключено 49568 сделок. Объем торгов составил 78927,22 млн...
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13 декабря 2024 года 19:02
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 3,1%
Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2024 года на уровне 3,1% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2024 года.

Во 2-м квартале 2024 года рост ВВП в годовом...    читать дальше
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Индекс МосБиржи просел на 0,3%, индекс РТС прибавил 0,2%
Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,4%, завершил пятницу противоречиво.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,3% и составил 2485,2 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,2% - до 756,93 пункта.

Европейские...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 18:50
С 1 января некоторые устройства Т-Банка могут перестать принимать карты Visa и MasterCard
Некоторые устройства самообслуживания Т-Банка с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и MasterCard, говорится в рассылке кредитной организации для клиентов.

"С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 18:43
Правительство РФ предложило отменить запрет на создание компаний-"матрешек"
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене запрета компаниям иметь в качестве единственного учредителя другое юрлицо с одним участником или акционером.

Соответствующие поправки в законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 18:34
Нефть остается в плюсе, Brent у $73,9 за баррель
Вечером нефтяные цены остаются в плюсе.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:21 мск торговались по $73,91 за баррель, на $0,5 (0,68%) выше цены закрытия четверга.

Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 18:17
IKEA завершила покупку розничной сети в странах Балтии у исландского партнера
Inter IKEA Group завершила сделку по приобретению розничной сети IKEA в Эстонии, Латвии и Литве.

"В августе 2024 года Inter IKEA Group подписала соглашение о покупке акций с компанией Hof ehf (Исландия), владельцем розничной сети IKEA Baltics. После получения...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 18:09
Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в начале торгов
В начале торгов в пятницу индекс Dow Jones Industrial Average колеблется между ростом и снижением, S&P 500 и Nasdaq Composite дорожают вслед за котировками акций IT-компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск опустился на 12,47 пункта (0,03%) и...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,9945 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,07 коп. и составил 13,9945 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,8225 руб., максимальный - 14,05 руб. Было заключено 15620 сделок. Объем торгов составил 36056,3 млн...
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13 декабря 2024 года 17:52
За 11 месяцев "Дербентский коньячный комбинат" увеличил производство на 10%
АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в январе-ноябре 2024 года произвело 420,402 тыс. декалитров (дал) продукции, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

По словам представителя комбината, за аналогичный период прошлого года было выпущено 384 тыс. дал...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 17:43
Великобритания до менее 10% сократила долю в банке NatWest
Правительство Великобритании вновь сократило долю в банке NatWest (бывший Royal Bank of Scotland), теперь она составляет менее 10%.

Как говорится в сообщении британского Минфина, власти продали 80,9 млн акций NatWest, уменьшив долю в нем до 9,99% с...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 17:35
Нефтегазовая отрасль России импортозаместила до 80% IT-решений - Дюков
Нефтегазовая отрасль к настоящему моменту сумела импортозаместить до 80% необходимых IT-решений, сказал журналистам председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, который возглавляет Индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование"....    читать дальше
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13 декабря 2024 года 17:28
Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля
Право компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников предлагается продлить только на два месяца, до 28 февраля 2025 года - это устанавливает подготовленный комитетом Госдумы по вопросам собственности ко второму чтению...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 17:20
Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию
Венгрия и Болгария нашли юридическое и финансовое приемлемое для сторон решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США в отношении Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в одной из...    читать дальше
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13 декабря 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 16.12 по 22.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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