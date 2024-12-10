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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 100,0324 руб.
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10 декабря 2024 года 17:12
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 100,0324 руб.
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10 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 100,0324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,65 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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