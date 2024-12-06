ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 103,3837 руб., курс евро - в размере 109,7802 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 109,7802 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,39 коп.

6 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 103,3837 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 85,24 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47277,672 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 533,812 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,99 коп. и составил 13,5909 руб. Минимальный курс юаня составил 13,3905 руб., максимальный - 13,8835 руб. Было заключено 59777 сделок. Объем торгов составил 93246,46... Минимальный курс юаня составил 13,3905 руб., максимальный - 13,8835 руб. Было заключено 59777 сделок. Объем торгов составил 93246,46...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,7%, завершил понедельник уверенным повышением индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,45% и составил 2572,89 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,45% и составил 2572,89 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,49% - до 815,61 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,49% - до 815,61 пункта.... читать дальше

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Бензин и дизельное топливо на прошлой неделе еще больше ускорили рост стоимости на столичных АЗС, продемонстрировав самый резкий скачок в текущем году, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Средневзвешенная цена Аи-92 на московских заправках за... Средневзвешенная цена Аи-92 на московских заправках за... читать дальше

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Розничные инвесторы в ноябре остались нетто-продавцами акций на российском рынке, но объем их продаж существенно сократился - до 6,8 млрд рублей с 27,3 млрд рублей в октябре, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков". Основные индексы российских... Основные индексы российских... читать дальше

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Германский холдинг Fraport AG завершил сделку по продаже своей 25%-й доли в ООО "Холдинг ВВСС" - материнской компании оператора аэропорта "Пулково" - в пользу ближневосточного инвестора Orbit Aviation (Оман), говорится в выписке из ЕГРЮЛ. О скором завершении сделки по... О скором завершении сделки по...

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Крупнейшие российские банки в ноябре несколько нарастили свое участие на первичном рынке госдолга после его снижения месяцем ранее. Как сообщил ЦБ РФ в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце увеличили... Как сообщил ЦБ РФ в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце увеличили... читать дальше

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Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу иностранной валюты на 23% - до $8,0 млрд по сравнению с $10,3 млрд в октябре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ. Это минимальный уровень продажи валюты экспортерами в 2024 году. Предыдущий... Это минимальный уровень продажи валюты экспортерами в 2024 году. Предыдущий... читать дальше

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Американские фондовые индексы практически не меняются в начале сессии в понедельник, инвесторы оценивают новости из Китая и Сирии. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск повысилось на 0,03% и составило 44654,32 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 0,08%... Значение Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск повысилось на 0,03% и составило 44654,32 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 0,08%... читать дальше

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Минфин РФ подготовил законопроект, вдвое увеличивающий лимит страхового возмещения по длинным рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами. Текст законопроекта и пояснительная записка размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,26 коп. и составил 13,5663 руб. Минимальный курс юаня составил 13,3865 руб., максимальный - 13,877 руб. Было заключено 13268 сделок. Объем торгов составил 24747,89... Минимальный курс юаня составил 13,3865 руб., максимальный - 13,877 руб. Было заключено 13268 сделок. Объем торгов составил 24747,89...

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Законодательные поправки об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя, одобрены в понедельник профильным комитетом Госдумы по информационной политике. Согласно... Согласно... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8426,19 (-12,98) руб./грамм; на серебро - 99,4 (-0,79) руб./грамм; на платину - 2990,53 (-20,55) руб./грамм; на палладий - 3089,57 (-26,99) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 105,0996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 120,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 99,3759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,56 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) Китая начало проверку слияния Nvidia Corp. и американо-израильской Mellanox Technologies Ltd., производителя оборудования для высокоскоростных коммутируемых компьютерных... читать дальше

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