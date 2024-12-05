ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 декабря в размере 103,3837 руб.

5 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 103,3837 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 85,24 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45817,346 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 833,901 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,02 коп. и составил 14,0727 руб. Минимальный курс юаня составил 13,61 руб., максимальный - 14,38 руб. Было заключено 107908 сделок. Объем торгов составил 143897,08... Минимальный курс юаня составил 13,61 руб., максимальный - 14,38 руб. Было заключено 107908 сделок. Объем торгов составил 143897,08...

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Расчеты за российский газ теперь не привязаны к одному определенному банку - Газпромбанку. Такое изменение внесено в указ президента РФ от 31 марта 2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного... читать дальше

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Цены на нефть держатся вблизи уровней закрытия предыдущей сессии в четверг после публикации итогов министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на... Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на... читать дальше

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Правила исполнения договоров лизинга иностранных самолетов в РФ в условиях действия западных санкций, утвержденные правительством в 2022 году и продлевавшиеся еще на два года, теперь предложено пролонгировать сразу до 2030 года. Проект соответствующего постановления... Проект соответствующего постановления... читать дальше

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Российский рынок акций закрылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,9%. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,9%, китайский Shanghai... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,9%, китайский Shanghai... читать дальше

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Участники ОПЕК+ отмечают стабильную ситуацию на мировом рынке нефти, в том числе благодаря своим усилиям по ограничению производства, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24". "Сегодня ситуация стабильная, в том числе благодаря действиям... "Сегодня ситуация стабильная, в том числе благодаря действиям... читать дальше

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Минэкономразвития РФ прорабатывает вопрос возвращения в 2025 году 72-часового безвизового пребывания в России пассажиров круизных судов из других стран, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "У нас работают безвизовые групповые поездки,... "У нас работают безвизовые групповые поездки,... читать дальше

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Совет директоров ритейлера Fix Price принял решение о выплате промежуточных дивидендов акционерам из расчета 35,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR, сообщила компания. Общая сумма выплаты составит 30 млрд рублей. Согласно сообщению, дивиденды будут выплачены за... Общая сумма выплаты составит 30 млрд рублей. Согласно сообщению, дивиденды будут выплачены за... читать дальше

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Механизмы работы "Фабрики проектного финансирования", которую курирует ВЭБ, нужно донастроить, включив в них возможность смешанного финансирования проектов - такие предложения уже обсуждаются, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов. "Фабрика проектного... "Фабрика проектного... читать дальше

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Министры стран ОПЕК+ на заседании приняли решение продлить действующие на 2025 год квоты еще и на 2026 год, говорится в пресс-релизе ОПЕК. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь... При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в ноябре 2024 года потеряли $2,1 млрд, что соответствует 28,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC). Это первый месяц оттока средств с апреля. Это первый месяц оттока средств с апреля. На конец ноября стоимость драгметалла в... На конец ноября стоимость драгметалла в...

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ОАО "Российские железные дороги" сократят инвестпрограмму на 2025 г. примерно на 40% по сравнению с 2024 г., заявила начальник департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова в четверг в рамках форума "Россия зовет!". "У нас прошло уже заседание правительства по... "У нас прошло уже заседание правительства по... читать дальше

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Выручка ПАО "Ростелеком" по итогам 2024 года ожидается в размере около 800 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" заместитель президента, председателя правления - финансовый директор компании Анна Трегубенкова. "У нас будет (выручка) порядка 800 млрд рублей и тем самым мы... "У нас будет (выручка) порядка 800 млрд рублей и тем самым мы... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8803,74 (-45,78) руб./грамм; на серебро - 102,49 (-1,08) руб./грамм; на платину - 3131,08 (-69,38) руб./грамм; на палладий - 3250,74 (-77,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,21 коп. и составил 14,1277 руб. Минимальный курс юаня составил 13,832 руб., максимальный - 14,375 руб. Было заключено 26655 сделок. Объем торгов составил 54633,17... Минимальный курс юаня составил 13,832 руб., максимальный - 14,375 руб. Было заключено 26655 сделок. Объем торгов составил 54633,17...

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