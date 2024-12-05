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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 декабря в размере 104,2361 руб., евро - 110,2041 руб.
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05 декабря 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 декабря в размере 104,2361 руб., евро - 110,2041 руб.

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5 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 104,2361 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,95 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 110,2041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,82 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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