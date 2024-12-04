Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 декабря

4 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8849,52 (-170,82) руб./грамм; на серебро - 103,57 (-0,4) руб./грамм; на платину - 3200,46 (-15,54) руб./грамм; на палладий - 3327,81 (-41,82) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46651,247 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 445,431 млрд руб., или на...

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План внутренних заимствований в 2025 году будет выполнен, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Не сомневаемся в выполнении наших планов, все планы будут выполнены", - сказал он телеканалу РБК. В интервью, которое записывалось до проведения назначенных на среду... В интервью, которое записывалось до проведения назначенных на среду... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб. Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13... Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13...

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Потребительские цены на бензин в России с 26 ноября по 2 декабря немного ускорили рост, поднявшись на 0,38% после увеличения на 0,35% с 19 по 25 ноября и на 0,30% с 12 по 18 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) По отношению к началу года цены на... По отношению к началу года цены на... читать дальше

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Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября, 0,37% с 12 по 18 ноября, 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней), сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением. Попытки дневного роста не нашли поддержки у покупателей на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ. Индекс МосБиржи вечером на фоне укрепления рубля ускорил снижение и упал... читать дальше

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Минфин РФ не закладывал в бюджет на 2025 год поступления дивидендов на госпакет акций ПАО "Газпром", сообщил глава ведомства Антон Силуанов. "От "Газпрома" мы не закладывали в бюджет какие-либо дивиденды", - сказал он в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное... читать дальше

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РФ за 10 месяцев этого года импортировала 250,9 тыс. тонн мяса птицы, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (185,9 тыс. тонн), это стало одной из причин обострения межвидовой конкуренции на рынке мяса, сообщается в презентации Союза свиноводов на конференции... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5073 тыс. баррелей - до 423,375 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2362 тыс. баррелей и составили 214,603 млн... читать дальше

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Американский рынок акций растет в среду, трейдеры оценивают корпоративные новости и статданные по экономике США. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт... Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт... читать дальше

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Рост экономики еврозоны, вероятно, будет оставаться слабым в ближайшем будущем, а ее дальнейшие перспективы омрачаются неопределенностью, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Опасения ЕЦБ, по словам Лагард, в данный момент вызывает ослабление... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем считает, что, возможно, пришло время для замедления темпов снижения процентных ставок в США на фоне более высокой, чем хотелось бы, инфляции и ослабления беспокойства по поводу состояния рынка труда. По... По... читать дальше

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Борьба с инфляцией с одновременным поддержанием экономического роста в РФ потребует согласованных действий правительства и Центрального банка, задача главы государства - помочь найти "золотую середину" в достижении этих целей, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб. Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27... Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27...

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Продажи виски и рома в России в январе-октябре 2024 года увеличились более чем на 20%, текилы - более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил исполнительный директор NielsenIQ Константин Локтев на "Днях ритейла в Сибири". "Большинство категорий... читать дальше

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