Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 ноября

29 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 30 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9151,23 (-152,53) руб./грамм; на серебро - 104,14 (-3,28) руб./грамм; на платину - 3238,79 (-41,14) руб./грамм; на палладий - 3418,92 (-33,64) руб./грамм.

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Оформление и возврат билетов "Аэрофлота" затруднены в данный момент из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщила пресс-служба авиакомпании. "В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел"), затруднено оформление,... "В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел"), затруднено оформление,... читать дальше

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Сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи вызван, по предварительным данным, неполадками на стороне одного из облачных сервисов, в ближайшее время ожидается восстановление их работы, говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,2-2,9%, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX... В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок вернулись в "плюс" вечером в пятницу при низкой интенсивности торгов из-за праздников в США, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск... Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск... читать дальше

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Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт пшеницы из РФ с 15 февраля по 30 июня 2025 года в размере 11 млн тонн. "На заседании подкомиссии была одобрена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, зерновых культур с... "На заседании подкомиссии была одобрена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, зерновых культур с... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ скорректировала формулу расчета индекса цен на коксующийся уголь для НДПИ, привязав расчет к индексу Argus. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовых актов и вступает в силу не ранее, чем через месяц... Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовых актов и вступает в силу не ранее, чем через месяц... читать дальше

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ПАО "ТГК-2" в январе-июне 2024 года получило чистый убыток по МСФО в размере 11 млн 839 тыс. рублей против 1 млрд 746,5 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете ПАО. Выручка при этом выросла на 6,1% - до 30 млрд 632,7 млн... Выручка при этом выросла на 6,1% - до 30 млрд 632,7 млн... читать дальше

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Единственный акционер АО "Росинфокоминвест" (инвестфонд, принадлежит государству, права акционера осуществляет Минэкономразвития РФ) принял решение о ликвидации фонда, говорится в сообщении на Федресурсе. Также утверждены сроки и процедура ликвидации, а также состав... Также утверждены сроки и процедура ликвидации, а также состав... читать дальше

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Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК 29026 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Бумаги будут доступны на аукционах с 4 декабря. Бумаги будут доступны на аукционах с 4 декабря. По ним предусмотрен новый подход к расчету... По ним предусмотрен новый подход к расчету... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,32 коп. и составил 14,6849 руб. Минимальный курс юаня составил 14,52 руб., максимальный - 14,8065 руб. Было заключено 10518 сделок. Объем торгов составил 20628,2 млн... Минимальный курс юаня составил 14,52 руб., максимальный - 14,8065 руб. Было заключено 10518 сделок. Объем торгов составил 20628,2 млн...

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Американские фондовые индексы немного растут в начале укороченной сессии в пятницу при сниженном объеме торгов после Дня благодарения. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,33% и составил 44870,34 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,33% и составил 44870,34 пункта. Standard & Poor's 500... Standard & Poor's 500... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в пятницу одобрил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла для России и Армении. Как сообщил торговый блок ЕЭК, для РФ квота составит не более 25 тыс. тонн (изначально... Как сообщил торговый блок ЕЭК, для РФ квота составит не более 25 тыс. тонн (изначально... читать дальше

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Введение антициклической надбавки и ее последующее повышение в 2025 году позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей, заявил на пресс-конференции в пятницу зампред ЦБ Филипп Габуния. ЦБ РФ на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования... ЦБ РФ на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9151,23 (-152,53) руб./грамм; на серебро - 104,14 (-3,28) руб./грамм; на платину - 3238,79 (-41,14) руб./грамм; на палладий - 3418,92 (-33,64) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 114,3149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 182,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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