ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 ноября в размере 100,6798 руб., евро - 106,0762 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 106,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,72 коп.

22 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 100,6798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,06 коп.

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Кредитование малых и средних предприятий (МСП) в России выросло, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка. При этом значительная часть финансирования пришлась на кредиты с господдержкой. Это необходимо для выполнения поручения президента Владимира Путина о развитии в... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 5 лет город передал спортивным учреждениям около 226 тыс. кв.м недвижимости. "Только с начала года спортивные организации получили три новых объекта: спорткомплекс "Ника", спортивный комплекс "Раменки", дворец спорта... "Только с начала года спортивные организации получили три новых объекта: спорткомплекс "Ника", спортивный комплекс "Раменки", дворец спорта... читать дальше

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Национальная казахстанская компания "КазМунайГаз" (КМГ) и ПАО "Татнефть" приступили к бурению первой поисковой скважины на участке "Каратон Подсолевой", сообщила КМГ. Глубина поисковой скважины составит 5,5 тыс. метров. В старте буровых работ приняли участие... В старте буровых работ приняли участие... читать дальше

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Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в школах до 2030 года, сообщается в субботу на сайте российского кабинета министров. "Результатом реализации мероприятий плана должно стать... "Результатом реализации мероприятий плана должно стать... читать дальше

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В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 декабря 2024 года по 31... читать дальше

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Свыше 1 тыс. несанкционированных навалов мусора выявили в лесах Московской области с начала года, больше всего на территории Одинцовского округа, сообщила вчера пресс-служба Комлесхоза региона. "С начала 2024 года выявлено более 1 тыс. несанкционированных навалов... "С начала 2024 года выявлено более 1 тыс. несанкционированных навалов... читать дальше

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Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в октябре 2024 года сократилось на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 151,2 млн тонн, сообщила организация. В январе-октябре выпуск... В январе-октябре выпуск... читать дальше

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Комиссия германского профсоюза IG Metall, представляющего интересы большей части работников Volkswagen в ФРГ, единогласно одобрила предупредительные забастовки в отношении компании "к началу декабря", передает Dow Jones Newswires. Профсоюз в пятницу заявил, что VW была... Профсоюз в пятницу заявил, что VW была... читать дальше

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Пассажирские авиаперевозки в Китае в третьем квартале увеличились на 12,3% относительно того же периода прошлого года - почти до 200 млн человек, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC). В том числе на международных рейсах было перевезено 18,2 млн... В том числе на международных рейсах было перевезено 18,2 млн... читать дальше

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Правительство РФ утвердило средний размер индексации тарифов ЖКХ в РФ в 2025-2027 гг. С 1 июля 2025 года индексация составит 11,9%, с 1 июля 2026 года - 5,4%, с 1 июля 2027 года - 4,8%, следует из опубликованного в пятницу распоряжения правительства. С 1 июля 2024 года тарифы... читать дальше

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Продажи электромобилей в мире в октябре достигли рекордных 1,7 млн штук, по данным британской консалтинговой фирмы Rho Motion. Это на 50 тыс. превысило предыдущий максимум, который был зафиксирован в сентябре. На Китай пришлось более 70% глобальных продаж, в течение... На Китай пришлось более 70% глобальных продаж, в течение... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 102,5761 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,90 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 107,4252 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 107,4252 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47667,294 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 339,004 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,21 коп. и составил 13,9638 руб. Минимальный курс юаня составил 13,866 руб., максимальный - 14,0965 руб. Было заключено 39792 сделки. Объем торгов составил 81942,01... Минимальный курс юаня составил 13,866 руб., максимальный - 14,0965 руб. Было заключено 39792 сделки. Объем торгов составил 81942,01...

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Правительство РФ по согласованию с ЦБ сможет устанавливать лимит на приобретение товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшись достаточно уверенным ростом, во второй половине дня немного сбавил темпы подъема, а к концу торгов его динамика стала разнонаправленной. Индекс МосБиржи подрос на 0,48% и по состоянию на 18:50 мск составил 2581,05... Индекс МосБиржи подрос на 0,48% и по состоянию на 18:50 мск составил 2581,05... читать дальше

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