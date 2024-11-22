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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 ноября в размере 100,6798 руб., евро - 106,0762 руб.
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22 ноября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 ноября в размере 100,6798 руб., евро - 106,0762 руб.

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22 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 100,6798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,06 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 106,0762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,72 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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