ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 ноября в размере 100,6798 руб.

21 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 100,6798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,06 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47328,290 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 931,506 млрд руб., или на...

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Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк. Расширение списка OFAC будет мешать России злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования, говорится в сообщении... Расширение списка OFAC будет мешать России злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования, говорится в сообщении... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,31 коп. и составил 13,8817 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8275 руб., максимальный - 13,95 руб. Было заключено 50694 сделки. Объем торгов составил 146665,46... Минимальный курс юаня составил 13,8275 руб., максимальный - 13,95 руб. Было заключено 50694 сделки. Объем торгов составил 146665,46...

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Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список более 40 российских регистраторов, следует из сообщения ведомства. Под санкции подпали такие компании, как "Статус", "Драга", "Реестр-РН", "Независимая регистраторская... Под санкции подпали такие компании, как "Статус", "Драга", "Реестр-РН", "Независимая регистраторская... читать дальше

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Минфин США ввел санкции против 11 высокопоставленных сотрудников Банка России, в том числе против двух первых зампредов Дмитрия Тулина и Владимира Чистюхина, зампреда Ольги Поляковой, следует из сообщения OFAC. Под санкции также подпали несколько директоров... Под санкции также подпали несколько директоров... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продавцов из-за геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и статистики об ускорении инфляции в России, откат сдерживали подросшие металлы и нефть. Индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов, индекс РТС на фоне... читать дальше

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило предупреждение о риске санкций для финансовых институтов не из США, которые присоединяются к Системе передачи финансовых сообщений Банка России. "Любое иностранное финансовое учреждение,... "Любое иностранное финансовое учреждение,... читать дальше

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Дополнительные поступления в бюджет от повышенной ставки налога на прибыль для "Транснефти" могут составлять в пределах 20-40 млрд рублей в год, считает статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Это будет зависеть от прибыли "Транснефти". (...) Это... "Это будет зависеть от прибыли "Транснефти". (...) Это... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель... Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс, предложенные Минфином, предполагающие изменение методики расчета цены на нефть Urals, используемой для расчета нефтяных налогов, а также ряд изменений в расчет топливного демпфера и обратного акциза по нефтяному... читать дальше

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Государство в 2024 году дополнительно профинансирует программу льготного кредитования производителей радиоэлектроники в объеме 18,5 млрд рублей. Как сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, средства будут выделены из резервного... читать дальше

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Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс.,... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,73 коп. и составил 13,8804 руб. Минимальный курс юаня составил 13,829 руб., максимальный - 13,9245 руб. Было заключено 30589 сделок. Объем торгов составил 80348,71... Минимальный курс юаня составил 13,829 руб., максимальный - 13,9245 руб. Было заключено 30589 сделок. Объем торгов составил 80348,71...

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Банк России уточнит перечень активов, к которым применяются надбавки к коэффициентам риска. Соответствующий проект указания опубликован на сайте ЦБ. Регулятор, в частности, планирует устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям... Регулятор, в частности, планирует устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету на заседании в четверг проголосовал за принятие во втором чтении поправок, предусматривающих повышение для месторождения им. Филановского на Каспии (разрабатывает "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)) налога на прибыль организаций, будет повышен с 34% до 40% сроком... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8547,27 (+95,01) руб./грамм; на серебро - 99,92 (-0,88) руб./грамм; на платину - 3139,82 (+14,36) руб./грамм; на палладий - 3343,75 (+24,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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