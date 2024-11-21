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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 568,6 млрд руб.
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21 ноября 2024 года 10:26

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 568,6 млрд руб.

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21 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 568,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 506,1 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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