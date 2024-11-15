Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 572,1 млрд руб.

15 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 572,1 млрд руб.

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Великобритании следует восстановить отношения с ЕС, уважая при этом волю британского народа, который проголосовал за Брексит (выход Великобритании из ЕС), считает управляющий Банком Англии Эндрю Бейли. "Как государственный чиновник я не занимаю никакой позиции по поводу... "Как государственный чиновник я не занимаю никакой позиции по поводу... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,25% - до 64500 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,41%, до 61966 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,62 пункта (0,542%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2712,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2719,77 (+0,83%) пункта,... читать дальше

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Росрыболовство подтвердило сделанный ранее прогноз о снижении вылова рыбы в этом году до менее 5 млн тонн. "Вылов будет ниже, чем был в прошлом году. Ожидаем, что он будет около 5 млн тонн, возможно, на 50 тыс. тонн ниже", - заявил журналистам замруководителя... "Вылов будет ниже, чем был в прошлом году. Ожидаем, что он будет около 5 млн тонн, возможно, на 50 тыс. тонн ниже", - заявил журналистам замруководителя... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до AA+(RU) с AA(RU) и изменило прогноз с позитивного на стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки... "Повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки... читать дальше

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Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам третьего квартала 2024 года увеличилось на 32 тыс., до 6 млн - максимального значения с четвертого квартала прошлого года, говорится в сообщении Банка России. В частности, в течение квартала клиенты... В частности, в течение квартала клиенты... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили без единой динамики торги в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономические данные из Китая и Японии. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,45%, гонконгский Hang Seng потерял менее... Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,45%, гонконгский Hang Seng потерял менее... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста экономики Европейского союза в 2024 году до 0,9% с ожидавшихся ранее 1%. Прогноз увеличения ВВП еврозоны в этом году оставлен на уровне 0,8%. В 2025 году Еврокомиссия ждет роста ВВП еврозоны на 1,3%, Евросоюза - на 1,5%.... В 2025 году Еврокомиссия ждет роста ВВП еврозоны на 1,3%, Евросоюза - на 1,5%.... читать дальше

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Объем промышленного производства в Казахстане в январе-октябре 2024 года составил 40,392 трлн тенге, что на 2,6% превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Производство... Производство... читать дальше

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В Азовском море активно восстанавливается популяция осетровых рыб, не исключается возможность снятия запрета на его вылов, сообщил сегодня журналистам замруководителя Росрыболовства Василий Соколов в кулуарах II Астраханского международного форума "МТК Север-Юг - новые... читать дальше

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Экономика России по итогам 2024 года увеличится на 3,5%, говорится в осеннем прогнозе Европейской комиссии. Таким образом, прогноз был улучшен по сравнению с ожидавшимся весной ростом на 2,9%. Оценка на 2025 год также была пересмотрена в сторону повышения - до 1,8% с... Оценка на 2025 год также была пересмотрена в сторону повышения - до 1,8% с... читать дальше

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Текущий уровень ключевой ставки, а также сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все большее влияние на экономический рост в РФ, правительство и ЦБ обсуждает нахождение баланса между ростом и скоростью выведения инфляции на таргет, заявил глава Минэкономразвития РФ... читать дальше

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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам девяти месяцев 2024 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 5,1% (6,9% годовых) и 4,3% (5,8% годовых), говорится в сообщении Банка... читать дальше

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Выручка ПАО "Вымпелком" от операционной деятельности в 3-м квартале составила 77,8 млрд рублей, увеличившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении компании. В том числе выручка от продажи услуг (сервисная выручка) составила 72,6... В том числе выручка от продажи услуг (сервисная выручка) составила 72,6... читать дальше

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Бизнес сохраняет инвестиционную активность, несмотря на высокую ключевую ставку, в том числе за счет высокой прибыли в 2023 и 2024 годах, сообщил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов журналистам во время конференции "Российские регионы в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,96 пункта (0,518%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2711,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2719,77 (+0,83%) пункта,... читать дальше

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