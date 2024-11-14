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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 15 ноября в размере 104,5016 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
Рост ВВП РФ в 3-м квартале замедлился до 3,1% - Росстат
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2024 года составил 3,1% в годовом выражении после роста на 4,1% во 2-м квартале и на 5,4% в 1-м квартале. Такую предварительную оценку за 3-й квартал распространила Федеральная служба государственной статистики...
 
В 21-м регионе заключены соглашения о сдерживании цен на сливочное масло
Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло между региональными властями и предпринимателями заключены в 21-м регионе РФ, сообщает пресс-служба ФАС. Их соблюдение будет способствовать стабилизации цен и повышению...
 
Около половины скидок на распродажах - фейк
Примерно половина участников распродаж, в том числе и мероприятия "11.11", стартовавшего в понедельник, пытаются предложить покупателям фальшивые скидки. Об этом "Известиям" рассказали эксперты и представители торговых площадок. Например, благодаря...
 
14 ноября 2024 года 17:37

ЦБ РФ установил курс евро с 15 ноября в размере 104,5016 руб.

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14 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 104,5016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,15 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
14 ноября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,6672 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,01 коп. и составил 13,6672 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,579 руб., максимальный - 13,722 руб. Было заключено 22325 сделок. Объем торгов составил 56762,58...
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14 ноября 2024 года 17:55
Рынок акций США перешел от небольшого роста на открытие торгов к снижению
Уолл-стрит открылась в четверг в небольшом плюсе, основные индексы росли в пределах 0,2%, однако в ходе торгов американские фондовые индексы начали умеренно снижаться.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск понизился на 0,03% и составил 43945,64...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 ноября
ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8273,12 (+28,88) руб./грамм; на серебро - 98,4 (+2,24) руб./грамм; на платину - 3017,96 (-8,58) руб./грамм; на палладий - 3011,59 (-46,57) руб./грамм.

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14 ноября 2024 года 17:45
Банк Англии может решительно снизить ставки при успешной борьбе с инфляцией
Банк Англии может решительно снизить процентные ставки в случае получения достаточных доказательств замедления инфляции, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Кэтрин Манн.

В условиях неопределенности "ожидание дает время на более подробный анализ...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 17:37
ЦБ РФ установил курс евро с 15 ноября в размере 104,5016 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 104,5016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,15 коп.

Это автоматическое сообщение.
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14 ноября 2024 года 17:37
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 ноября в размере 99,018 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 99,018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,23 коп.

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14 ноября 2024 года 17:36
Минфин не ждет большого объема сделок с криптовалютой в рамках эксперимента до конца этого года
Минфин не ждет большого объема сделок с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) до конца текущего года, заявил министр финансов Антон Силуанов.

С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет ЦБ РФ в рамках ЭПР использовать криптовалюту в...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 17:29
Ситуация на топливном рынке РФ не дает поводов для отмены запрета на экспорт бензина - глава РТС
Текущая ситуация на российском топливном рынке не дает поводов для отмены запрета на экспорт бензина, считает глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

"Сейчас не самое лучшее время для открытия экспорта. Закрытие экспорта предполагало стабилизацию и...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 17:17
В январе-сентябре "Славнефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3 раза
Чистая прибыль "Славнефти" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по РСБУ за 9 месяцев выросла в 3,1 раза, до 5,29 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 16%, до 21,8 млрд рублей, себестоимость - на 10%, до 17,57 млрд...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 17:02
ЦБ считает сбалансированным рост корпоративного кредитования в 8-13%
Банк России считает показатель роста корпоративного кредитования в РФ в диапазоне 8-13% в годовом выражении оптимальным, сообщил в четверг журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"По итогам этого года мы ожидаем, что корпоративный...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 16:55
Число заявок на пособие по безработице в США собновило минимум с мая
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до минимальных с мая 217 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 221 тыс.

Аналитики в...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 16:54
ВТБ разместил 20,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-837 на 20,8 млрд рублей
4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-837 на 20 млрд 785,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 16:50
Счетпалата требует обязательный мониторинг результатов выделения субсидий госкорпорациям
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственный законопроект, который позволяет государственным корпорациям и публично-правовым компаниям внедрять практику мониторинга результатов по итогам предоставления субсидий из федерального бюджета. Счетная палата...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 16:43
"Эйч энд Эн" рассматривает возможность производства сливочного масла на своих заводах в РФ
АО "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition), год назад объединившее активы ушедшей из РФ французской Danone, рассматривает возможность организации производства сливочного масла на своих заводах, сообщил генеральный директор АО Якуб Закриев в ходе посещения "Молочного комбинат "Петмол"...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 16:35
MUFG в 1-м финполугодии увеличил чистую прибыль на треть
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) в первом финансовом полугодии (апрель-сентябрь) зафиксировал рост чистой прибыли на 35,7%, до 1,26 трлн иен ($8,08 млрд).

Полугодовая чистая прибыль впервые в истории превысила 1 трлн иен, сообщается в пресс-релизе одного из...    читать дальше
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14 ноября 2024 года 16:28
"Мосбиржа" предоставила эмитентам акций из первого уровня листинга возможность выбора сокращенного тикера
"Московская биржа" предоставила эмитентам акций из первого уровня листинга возможность выбора сокращенного торгового кода вместо классического четырех- или пятибуквенного обозначения.

Согласно сообщению биржи, ее клиенты могут выбирать уникальные комбинации от одного до...    читать дальше
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