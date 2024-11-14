ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 ноября в размере 99,018 руб.

14 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 99,018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,23 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,01 коп. и составил 13,6672 руб. Минимальный курс юаня составил 13,579 руб., максимальный - 13,722 руб. Было заключено 22325 сделок. Объем торгов составил 56762,58... Минимальный курс юаня составил 13,579 руб., максимальный - 13,722 руб. Было заключено 22325 сделок. Объем торгов составил 56762,58...

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Уолл-стрит открылась в четверг в небольшом плюсе, основные индексы росли в пределах 0,2%, однако в ходе торгов американские фондовые индексы начали умеренно снижаться. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск понизился на 0,03% и составил 43945,64... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск понизился на 0,03% и составил 43945,64... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8273,12 (+28,88) руб./грамм; на серебро - 98,4 (+2,24) руб./грамм; на платину - 3017,96 (-8,58) руб./грамм; на палладий - 3011,59 (-46,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк Англии может решительно снизить процентные ставки в случае получения достаточных доказательств замедления инфляции, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Кэтрин Манн. В условиях неопределенности "ожидание дает время на более подробный анализ... В условиях неопределенности "ожидание дает время на более подробный анализ... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 104,5016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,15 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 99,018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,23 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минфин не ждет большого объема сделок с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) до конца текущего года, заявил министр финансов Антон Силуанов. С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет ЦБ РФ в рамках ЭПР использовать криптовалюту в... С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет ЦБ РФ в рамках ЭПР использовать криптовалюту в... читать дальше

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Текущая ситуация на российском топливном рынке не дает поводов для отмены запрета на экспорт бензина, считает глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. "Сейчас не самое лучшее время для открытия экспорта. Закрытие экспорта предполагало стабилизацию и... "Сейчас не самое лучшее время для открытия экспорта. Закрытие экспорта предполагало стабилизацию и... читать дальше

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Чистая прибыль "Славнефти" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по РСБУ за 9 месяцев выросла в 3,1 раза, до 5,29 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 16%, до 21,8 млрд рублей, себестоимость - на 10%, до 17,57 млрд... Выручка увеличилась на 16%, до 21,8 млрд рублей, себестоимость - на 10%, до 17,57 млрд... читать дальше

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Банк России считает показатель роста корпоративного кредитования в РФ в диапазоне 8-13% в годовом выражении оптимальным, сообщил в четверг журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "По итогам этого года мы ожидаем, что корпоративный... "По итогам этого года мы ожидаем, что корпоративный... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до минимальных с мая 217 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 221 тыс. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 221 тыс. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

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4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-837 на 20 млрд 785,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственный законопроект, который позволяет государственным корпорациям и публично-правовым компаниям внедрять практику мониторинга результатов по итогам предоставления субсидий из федерального бюджета. Счетная палата... читать дальше

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АО "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition), год назад объединившее активы ушедшей из РФ французской Danone, рассматривает возможность организации производства сливочного масла на своих заводах, сообщил генеральный директор АО Якуб Закриев в ходе посещения "Молочного комбинат "Петмол"... читать дальше

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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) в первом финансовом полугодии (апрель-сентябрь) зафиксировал рост чистой прибыли на 35,7%, до 1,26 трлн иен ($8,08 млрд). Полугодовая чистая прибыль впервые в истории превысила 1 трлн иен, сообщается в пресс-релизе одного из... Полугодовая чистая прибыль впервые в истории превысила 1 трлн иен, сообщается в пресс-релизе одного из... читать дальше

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"Московская биржа" предоставила эмитентам акций из первого уровня листинга возможность выбора сокращенного торгового кода вместо классического четырех- или пятибуквенного обозначения. Согласно сообщению биржи, ее клиенты могут выбирать уникальные комбинации от одного до... Согласно сообщению биржи, ее клиенты могут выбирать уникальные комбинации от одного до... читать дальше

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