Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3032 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 7587,76 млрд руб.

13 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 ноября составили по Российской Федерации 3032 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2876,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3590,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3367,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 ноября составили 7587,76 млрд руб. против 7137,69576 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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