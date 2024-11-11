Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 802,8 млрд руб.

11 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 802,8 млрд руб.

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 46,62 пункта (1,705%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2781,18 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 15,01 пункта (1,705%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 15,01 пункта (1,705%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Россия планирует диверсифицировать экспортные поставки в Индию, в том числе за счёт наращивания несырьевого неэнергетического экспорт (ННЭ). Как сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, к 2030 году показатель может быть увеличен в 2,5 раза и составить $8... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 802,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Китайский юань повышается в самом начале торгов на Московской бирже, рубль немного дешевеет на фоне незначительных изменений на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,585 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,585 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал уверенным ростом индексов на фоне смешанных внешних сигналов. По итогам торгов в пятницу фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились. По итогам торгов в пятницу фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились. Американские фондовые индикаторы выросли по итогам торгов в пятницу,... Американские фондовые индикаторы выросли по итогам торгов в пятницу,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,66/98,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 141 коп., Cредний курс продажи...

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Чистая прибыль Сбера за 10 месяцев 2024 выросла на 5,2% (год к году) до 1 327,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,9%. В октябре Сбер признал переоценку отложенных налоговых активов и обязательств по ставке 25%. Чистая прибыль за отчетный месяц составила 134,2 млрд руб.... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 ноября составили по Российской Федерации 2753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2489,2 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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За январь-октябрь 2024 года в столичном управлении Росреестра приняли более 1,3 млн онлайн-заявлений, сообщили в пресс-службе ведомства. "За десять месяцев 2024 года управлением Росреестра по Москве принято 1 315 434 электронных заявления на регистрацию прав и... "За десять месяцев 2024 года управлением Росреестра по Москве принято 1 315 434 электронных заявления на регистрацию прав и... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно укрепляется относительно евро и фунта стерлингов, заметно растет к иене. Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,07% по сравнению... Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,07% по сравнению... читать дальше

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Правительство РФ рекомендовало органам исполнительной власти принять меры к тому, чтобы посевные площади под сельхозкультурами в 2025 году были не меньше, чем в 2024 году. Перечень решений, принятых по итогам заседания правительства, на котором обсуждались предварительные итоги... читать дальше

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Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в изменяются без единой динамики, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск подрос на 0,14%, гонконгский Hang Seng потерял 1,78%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск подрос на 0,14%, гонконгский Hang Seng потерял 1,78%. Потребительские... Потребительские... читать дальше

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Россия и Малайзия подписали меморандум о поставках российской пшеницы на малазийский рынок, сообщил Союз экспортеров и производителей зерна по итогам церемонии подписания документа. "Малайзия долгое время оставалась вне поля зрения российских экспортеров зерна, которые... "Малайзия долгое время оставалась вне поля зрения российских экспортеров зерна, которые... читать дальше

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1 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-835 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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России и Индии необходимо продолжать работу над изменением структуры товарооборота путем вовлечения в него большего количества несырьевой продукции, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Выступая на открытии российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи, он... Выступая на открытии российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи, он... читать дальше

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ОАО "РЖД" может более чем на треть сократить долгосрочную инвестпрограмму, пишет "Коммерсант"", ссылаясь на сравнительный анализ предложений РЖД и Минэкономики по корректировке долгосрочной инвестпрограммы РЖД до 2030 г. На август суммарная инвестпрограмма на 2025-2030... На август суммарная инвестпрограмма на 2025-2030... читать дальше

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