.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 ноября в размере 97,8335 руб., евро - 105,451 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Покупатели продолжают вкладываться в крупную бытовую технику
Рынок крупной бытовой техники (КБТ) в России продолжает расти из квартала в квартал. По данным группы "М.видео-Эльдорадо", которые приводят "Ведомости", за первые девять месяцев 2024 г. в стране приобрели 24,8 млн устройств на 467 млрд руб. По...
 
Средний срок ипотеки превысил четверть века
Россияне этой осенью стали оформлять ипотеку на 25 лет и более, заявили "Известиям" в Центробанке. Тенденцию подтвердили в бюро кредитных историй и банках. Основные причины — в росте стоимости квартир и повышении рыночных ставок по жилищным...
 
Расходы на продукты питания растут
Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января-сентября на 8% год к году. Однако инфляция не останавливает потребителей, число покупок растет примерно на этот же уровень, что позволило сетям нарастить...
 
09 ноября 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 ноября в размере 97,8335 руб., евро - 105,451 руб.

 0  
9 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 97,8335 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,91 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 105,451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,69 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 ноября 2024 года 17:32
Стоимость аренды "однушки" в крупнейших городах РФ в ноябре составила 33 тыс. руб. в месяц, "двушки" - 47,4 тыс.
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в ноябре составила 32,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 47,4 тыс. руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на...    читать дальше
.
10 ноября 2024 года 16:43
Мошенники стали мимикрировать под приложения сотовых операторов
Мошенники стали реже использовать фейковые приложения банков, чтобы заразить вирусом смартфоны и планшеты россиян и получить к ним доступ. Сейчас для распространения вредоносного программного обеспечения нового поколения почти в трети случаев они мимикрируют под приложения...    читать дальше
.
10 ноября 2024 года 15:37
В Москве проложат и реконструируют почти 7,7 км дорог на территории бывшего завода "МиГ"
"Современная улично-дорожная сеть свяжет новые микрорайоны, которые появятся в рамках комплексного развития территории (КРТ) бывшего завода "МиГ" площадью 63,55 га, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир...    читать дальше
.
10 ноября 2024 года 13:03
Правительство РФ учредило стипендию им. Г.И.Невельского для лучших студентов вузов ДФО
Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г.И.Невельского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Ежемесячные стипендии в размере 30 тыс. рублей...    читать дальше
.
10 ноября 2024 года 12:01
Правительство РФ дополнительно профинансирует закупку медоборудования для онкологического центра в Хабаровском крае
На закупку медицинского оборудования для краевого клинического центра онкологии в Хабаровском крае будет направлено дополнительное финансирование в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ...    читать дальше
.
10 ноября 2024 года 10:54
ВВП Туркменистана в январе-октябре вырос на 6,3%
Туркменский вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, курирующий финансово-банковский сектор, доложил на заседании правительства о макроэкономических показателях Туркменистана за десять месяцев текущего года, сообщает газета "Нейтральный...    читать дальше
.
10 ноября 2024 года 09:45
Зерновые являются основой российского аграрного экспорта при торговле с Африкой - "Агроэкспорт"
Такие страны Африки, как Кения, Нигерия, Тунис и ЮАР являются перспективными направлениями российского зернового экспорта, такое мнение высказал руководитель федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов.

"Зерновые являются основой нашего аграрного...    читать дальше
.
10 ноября 2024 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 ноября в размере 97,8335 руб., евро - 105,451 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 97,8335 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,91 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 105,451 руб. По сравнению с...
.
09 ноября 2024 года 17:57
Россия выделила Кубе на устранение последствий урагана $62 млн
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом развитие стратегического партнерства и помощь в связи с последствиями сильного урагана, сообщил в субботу сайт правительства России.

"Россия оказывает братской Кубе экстренную...    читать дальше
.
09 ноября 2024 года 17:26
РФ предлагает африканским странам сырьевое сотрудничество в области недропользования
Россия предлагает африканским государствам сырьевое сотрудничество в области недропользования, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, выступая на пленарной сессии "Геологоразведка - инвестиции в устойчивое будущее" в рамках Форума партнёрства Россия - Африка, который...    читать дальше
.
09 ноября 2024 года 16:48
На льготные кредиты аграриям правительство дополнительно выделило более 30 млрд руб.
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 30 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в связи с повышением ключевой ставки.

"Выделенные средства пойдут на субсидирование не менее 50 тыс. кредитов,...    читать дальше
.
09 ноября 2024 года 16:30
Товарооборот продукции АПК между Россий и странами Африки в январе-сентябре увеличился на 7,5%
Товарооборот продукции АПК между РФ и странами Африки за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,5%, сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на панельной дискуссии в рамках первой министерской...    читать дальше
.
09 ноября 2024 года 16:12
Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне на уровне 48 млн тонн
Минсельхоз США в ноябрьском обзоре, опубликованном в пятницу, вновь сохранил на уровне 48 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). Такая оценка держится шестой месяц подряд - с июня. Майский прогноз составлял 52 млн...    читать дальше
.
09 ноября 2024 года 15:36
В январе-октябре импорт вина в РФ снизился на треть, экспорт из России вырос на 20%
Россия за 10 месяцев этого года импортировала 357,7 тыс. тонн вина, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (532,4 тыс. тонн). В то же время экспорт вырос на 20%, до 1,68 тыс. тонн против 1,4 тыс. тонн, сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на...    читать дальше
.
09 ноября 2024 года 14:52
Правительство выделило более 1,1 млрд руб. на дополнительные выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области
Пострадавшие от весеннего паводка жители Оренбургской области смогут получить от 5 тыс. руб. до 200 тыс. руб. благодаря допвыплатам от правительства РФ.

"Из резервного фонда правительства выделено более 1,1 млрд рублей на оказание дополнительной финансовой помощи...    читать дальше
.
09 ноября 2024 года 14:23
Мировые цены на продовольствие за октябрь выросли на 2%
Мировые цены на продовольствие в октябре по сравнению с пересмотренным показателем за сентябрь выросли на 2%. Их индекс составил 127,4 пункта, достигнув самого высокого уровня с апреля 2023 года, сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.