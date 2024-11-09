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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 ноября в размере 97,8335 руб., евро - 105,451 руб.
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09 ноября 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 ноября в размере 97,8335 руб., евро - 105,451 руб.
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9 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 97,8335 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 ноября, составляет 105,451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,69 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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