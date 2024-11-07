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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1001,8 млрд руб.
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07 ноября 2024 года 10:16

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1001,8 млрд руб.

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7 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1001,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 419,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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Россия в 2024 г. может увеличить производство мяса индейки на 3%
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07 ноября 2024 года 10:44
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07 ноября 2024 года 10:36
"Мосбиржа" объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке ошибкой в работе торгово-клиринговой системы
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07 ноября 2024 года 10:31
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Как сообщили "Интерфаксу" в банке, такой же рост прогнозируется и в производстве плодов и ягод, сбор которых может...    читать дальше
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07 ноября 2024 года 10:26
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Ранее, 5 ноября, ЦБ РФ отразил продажу валюты на сумму 10,6 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это...    читать дальше
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07 ноября 2024 года 10:23
Количество индивидуальных предпринимателей в РФ выросло за 9 месяцев на 4,7%
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По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича (цитируется в сообщении),...    читать дальше
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07 ноября 2024 года 10:16
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1001,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1001,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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