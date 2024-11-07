Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1001,8 млрд руб.

7 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1001,8 млрд руб.

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-832 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9457% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,88% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,88% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Оборот столичного ИТ-сектора в январе - сентябре 2024 года превысил 3 трлн рублей и увеличился более чем на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева. "Оборот... "Оборот... читать дальше

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Активный рост покупок природного газа китайскими покупателями сказывается на динамике даже довольно скромных месяцев межсезонья. В сентябре импорт подскочил на 1/5, при том, что приток СПГ вырос еще сильнее. В сентябре 2024 года Китай увеличил общий импорт природного... В сентябре 2024 года Китай увеличил общий импорт природного... читать дальше

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В России необходимо разработать законопроект, в котором будут установлены единые принципы управления судостроительной отраслью, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Морская коллегия Российской Федерации считает необходимым... "Морская коллегия Российской Федерации считает необходимым... читать дальше

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ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в РФ, за 9 месяцев 2024 года экспортировала в Китай 8,3 тыс. тонн мяса индейки и утки, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. В частности, экспорт мяса индейки составил 8 тыс.... В частности, экспорт мяса индейки составил 8 тыс.... читать дальше

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Авиакомпания Air France - KLM в третьем квартале сократила чистую прибыль на 16% - до 780 млн евро по сравнению с 931 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности. Операционная прибыль сократилась на 12% - до 1,18 млрд евро с 1,34 млрд евро.... Операционная прибыль сократилась на 12% - до 1,18 млрд евро с 1,34 млрд евро.... читать дальше

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Московская биржа объявила, что торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск. Как сообщалось, в 9:03 мск в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, и в связи с этим было... Как сообщалось, в 9:03 мск в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, и в связи с этим было... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд рублей, или 0,1% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. За девять месяцев, по предварительной оценке министерства, был профицит в размере... За девять месяцев, по предварительной оценке министерства, был профицит в размере... читать дальше

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Россия в этом году может увеличить производство мяса индейки на 3%, до 435 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз. "В текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы. В январе-сентябре было произведено порядка 5 млн тонн - на 2,6% больше, чем за... "В текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы. В январе-сентябре было произведено порядка 5 млн тонн - на 2,6% больше, чем за... читать дальше

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Минпромторг РФ планирует в 2025 году запустить ряд программ для промышленников по стимулированию спроса на роботизацию, сообщил замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения министерства промышленности и торговли РФ Александр Львов. "Важная вещь -... "Важная вещь -... читать дальше

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Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в январе-августе 2024 года увеличили импорт газа из Азербайджана на 2,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 330,264 тыс. тераджоулей (ТДж). По данным статистического управления... По данным статистического управления... читать дальше

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"Московская биржа" объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Время начала торгов пока не называет. "7 ноября 2024 года в 9:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила... "7 ноября 2024 года в 9:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила... читать дальше

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В этом году валовой сбор овощей может превысить показатели 2023 года на 5% и составить 1,65 млн тонн. Такой прогноз сделали эксперты Россельхозбанка. Как сообщили "Интерфаксу" в банке, такой же рост прогнозируется и в производстве плодов и ягод, сбор которых может... Как сообщили "Интерфаксу" в банке, такой же рост прогнозируется и в производстве плодов и ягод, сбор которых может... читать дальше

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Банк России отразил продажу валюты с расчетами 6 ноября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 5 ноября, ЦБ РФ отразил продажу валюты на сумму 10,6 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это... Ранее, 5 ноября, ЦБ РФ отразил продажу валюты на сумму 10,6 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это... читать дальше

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По итогам января-сентября количество индивидуальных предпринимателей в РФ составило 4,2 млн, рост с начала года - 4,7%. Такие данные приводятся в сообщении Корпорации МСП. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича (цитируется в сообщении),... По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича (цитируется в сообщении),... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1001,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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